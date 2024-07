Vidal valora el gol de Zavala y le deja tarea en Colo Colo: "No llegó muy bien de la selección"

Colo Colo sufrió, pero venció a Unión Española y sumó tres puntos de oro en el regreso del Campeonato Nacional. No fue un partido bonito, menos con la pelea final que terminó con cuatro expulsados, pero el gol agónico de Cristián Zavala a los 90’+6 hizo celebrar a todos en el Monumental.

Es por eso que, más tarde, el delantero recibió las felicitaciones de Arturo Vidal. El King tomó la jineta de capitán ante la ausencia de Esteban Pavez, suspendido por dos fechas por una tarjeta roja ante Deportes Copiapó, y se hizo sentir en el plantel. Hasta tuvo una pelea con Maximiliano Falcón.

“El gol de Zavala es importante para él. Después de la selección no llegó muy bien físicamente, los jugadores que llegaron de la selección están un poco atrasados en la parte física y deben acomodarse porque nosotros seguimos entrenando y jugando”, partió diciendo.

“Esto le da mucha confianza para lo que viene. Cristián Zavala es un jugador importante, el mejor asistidor del campeonato y lo necesitamos al 100%”, agregó el capitán de Colo Colo.

¿Cristián Zavala puede salir de Colo Colo?

Después de ser el héroe de Colo Colo y darle un triunfo fundamental frente a Unión Española, Cristián Zavala habló con Daniel Arrieta de TNT Sports. “Es un triunfo más que importante. Sabíamos lo que había pasado. Jugamos con eso”, dijo el extremo del Cacique.

Después, se refirió a una posible salida de Colo Colo luego de un interés desde México. “No manejo eso. De verdad no me entero de nada. Juego acá. Como lo dije en Puerto Montt: si Dios quiere sí, si Dios quiere no. Pero estoy acá en Colo Colo”, respondió.

