Colo Colo no lo pasa bien el fútbol chileno, donde el duro mazazo de la Supercopa perdida ante la U y las reciente lesiones sacuden al plantel en este receso por el Mundial Sub 20.

Por eso, el equipo de Fernando Ortiz tendrá acción en amistosos para preparar la vuelta al ruedo en octubre, donde también se pondrá al día con el partido pendiente contra Deportes Iquique. Dicho encuentro será el 26 de septiembre.

En materia de amistosos, Deportes Puerto Montt confirmó duelo ante los albos. Los delfines vienen de protagonizar viral polémica tras grosero error arbitral que les dio triunfo clave por el ascenso a Primera B, ante Deportes Melipilla.

Así anuncian amistoso contra Colo Colo

Deportes Puerto Montt viene de polémico cruce con Deportes Melipilla en la Segunda División. En posiciones de ascenso, los delfines ahora le dedicaron post a Colo Colo, con miras al próximo amistoso.

“Miércoles 08 de octubre. Las cartas están sobre la mesa y pronto sabremos a quién le sale el triunfo. El Chinquihue se prepara para una gran jornada”, anunció el equipo sureño, con miras al partido con Colo Colo.

Según informó Dale Albo, en los primeros días de octubre, el Cacique buscaría otro partido amistoso en su gira por el sur, siendo la ciudad de Temuco la elegida hasta ahora para jugar.

Al equipo de Fernando Ortiz solo le resta competencia en la Liga de Primera para salvar el año, donde aún está lejos de posiciones de Copa Sudamericana, a siete puntos de Cobresal.

