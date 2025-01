Colo Colo enfrenta un ajetreado comienzo de la temporada 2025. El Cacique ha tenido que afrontar un complicado mercado de pases. A lo que se sumó las extensas negociaciones por Brayan Cortés y Marcos Bolados.

Pero ahora este lunes se vuelve a abrir un nuevo foco de conflicto por el caso de Maximiliano Falcón. El peluca ha sido el gran ausente en la pretemporada que se realiza en La Serena. Pese a tener contrato vigente, el charrúa no llegó al Estadio Monumental el 2 de enero, ni se trasladó desde su tierra natal a La Serena.

ver también Graves irregularidades ponen en duda La Noche Verde entre Santiago Wanderers vs Colo Colo

El tema es que este lunes Aníbal Mosa reveló el motivo de la ausencia de Falcón. Lo que podría significar una baja importante para el 2025.

“Nosotros recibimos una propuesta de un equipo extranjero por sus servicios, la que fue analizada en el directorio y vamos a tener una respuesta. Maxi es un jugador muy querido. Llegó en un momento complicado, ha estado en partidos importantes es una insignia, por mi no se fuera nunca, pero los jugadores tienen proyecciones y no somos quien para cortarlas”, expresó el mandamás de ByN.

La oferta que pone en jaque a Maxi Falcón

Tras ello, Mosa confirmó que se analizará la oferta y que no se le cerrarán las puertas ante una posible salida al exterior.

Falcón podría dejar Colo Colo

Publicidad

Publicidad

“Lo que pasa es que tuvo un par de problemas personales y algunas cosas en Uruguay con las que hemos ido conversando, después apareció la propuesta. Maxi tiene contrato vigente, no se le adeuda nada, que no le compramos el pase o le debemos pata que lo descarta. tiene la intención de salir del club y estamos viendo una respuesta. La oferta no es atractiva”, agregó el empresario.

Por su parte Cooperativa Deportes complementó que la oferta fue proveniente desde la Major League Soccer y que fue rechazada en primera instancia. Por l que ahora se esperará por un nuevo ofrecimiento.

Publicidad