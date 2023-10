Gustavo Quinteros apostó por Leandro Hernández en la citación de Colo Colo para el duelo ante Universidad Católica, probablemente impulsado por los dos golazos que anotó ante Lautaro de Buin. Pero todo terminó mal para el juvenil talento albo en el Superclásico del Torneo de Proyección.

Hernández fue uno de los titulares que dispuso Eduardo Rubio en el Cacique para enfrentarse a Universidad de Chile por la 9° fecha del certamen. Corrían 53′ del partido y el Cacique vencía por 1-0 al Romántico Viajero en la cancha 2 del estadio Monumental.

Enzo Romero puso en ventaja a los albos, que se quedaron con 10 futbolistas por un planchazo del extremo, quien el año pasado jugó para la categoría Sub 17 de las inferiores colocolinas. Leandro Hernández quiso ir por el balón en una disputa con Enzo Fernández.

Pero no hizo más que encontrar la pierna del volante ofensivo del Bulla. Pocos segundos después de que el “7” intentara desnivelar por la banda derecha, llegó el momento de la fortísima infracción. Tras esa jugada, que terminó en un lateral a favor, quiso ir hacia el centro del campo con la incesante marca de un defensor.

Leandro Hernández, la nueva apuesta de Quinteros en Colo Colo ve la roja en el Superclásico

Parte del cuerpo técnico de Gustavo Quinteros vio la goleada de Colo Colo en el Superclásico de Proyección. El 4-0 tuvo un solo punto oscuro: la expulsión de Leandro Hernández, que no ayudó a que la U pudiera igualar el encuentro. Más bien todo lo contrario.

El “7” de 18 años dejó su pierna demasiado levantada y eso derivó en una sanción que no dejó ningún lugar a los reclamos. Por cierto, también significó un esfuerzo doble de los 10 que terminaron el juego. “Hay que adaptarse a lo que nos pide el profe. Nos echaron un jugador y me adapté ahí de “9”. Me falta jugar al arco no más”, apuntó Lucas Soto, la figura del triunfazo albo ante el Bulla.

La desventaja numérica. “Con uno menos, con uno más, tuvimos superioridad durante todo el partido. El equipo sabe qué tiene que hacer para ganar. Y eso nos tiene contentos y orgullosos. Sobre todo porque mantienen la tranquilidad en momentos adversos. Eso se valora”, afirmó el DT del equipo de proyección de Colo Colo, Eduardo Rubio.

¿Cuáles fueron los citados de Colo Colo para el duelo ante la UC?

Leandro Hernández fue uno de los 19 convocados por Gustavo Quinteros para el clásico de Colo Colo ante Universidad Católica.