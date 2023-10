En 2021 se cumplieron 30 años de la obtención de la Copa Libertadores de Colo Colo, en 1991. La pandemia impidió mayores homenajes, salvo la inauguración de la zona Campeones de América, un pasillo en el estadio vacío, y una camiseta conmemorativa. También complicó la presencia de su DT, Mirko Jozic.

El entrenador que ganó el trofeo continental de clubes más importante de este lado del mundo está radicado en su natal Croacia; allí regresó en 2006, para dirigir al Dínamo Zagreb, y se retiró del fútbol. Blanco y Negro le prometió un homenaje en esa oportunidad, pero no lo han cumplido.

DaleAlbo habló con Lana Tonci, hija de Mirko Jozic, quien aseguró que no se han contactado actualmente con la concesionaria que guía los destinos de Colo Colo. Aunque hablaron en 2021, lo que sueñan en su familia es que ahora que la pandemia terminó sí que paguen la deuda pendiente del homenaje.

“Querían que fuéramos para los 30 años de la Copa Libertadores, pero en ese momento viajar era un poco difícil. Yo también tenía un problema de salud en ese momento. No es que no nos hayan contactado. También Marcelo (Barticciotto) me acuerdo que llamó, el Coca (Mendoza) también”, comentó.

Según Lana, “yo no sé si alguien se contactó con él u otra persona, eso no sé. Pero los jugadores a mí sí me habían contactado y dijeron que les encantaría que fuéramos, pero todo ocurrió como muy rápido y enredado. Estaba todavía el coronavirus, fue un año muy complicado”.

La hija de Jozic ratificó que ella no ha mantenido contactos y su padre tampoco le ha contado sobre llamados de Blanco y Negro. “Yo no he hablado con nadie. No sé si mi papá ha hablado eso con alguien. Eso que hablan en el grupo de WhatsApp tampoco sé. Él me cuenta a veces, de repente, algunas cosas, pero oficialmente no me ha dicho nada de eso”, agregó.

Lo que es cierto es que a la familia le encantaría visitar Chile. “Ahora que estamos más tranquilos con todos, sí, yo creo que sí. Bueno, también hay que saber que mi papá ya tiene 83 años y tener un viaje tan lejos puede ser más difícil. O sea, está bien de salud, pero obviamente con tantos años ya le comienza a doler la espalda, tiene presión alta”, explicó Lana Tonci.

De todos modos, el aviso para Colo Colo queda hecho: la familia de Mirko Jozic quiere el homenaje y está dispuesta a viajar a Santiago. “La verdad es que yo creo que igual iríamos, aunque tendríamos que hablarlo con mi papá. Ahora no lo hemos hablado honestamente”, cerró.

¿Cuántos títulos ganó Mirko Jozic en Colo Colo?

Mirko Jozic ganó tres títulos nacionales y tres internacionales como director técnico de Colo Colo. El croata fue campeón del Campeonato Nacional (1990, 1991, 1993), de la Copa Libertadores (1991), la Recopa Sudamericana (1992) y la Copa Interamericana (1992), en cuatro años en el Cacique.

