Arturo Vidal fue presentado como nuevo jugador de Colo Colo, luego de una larga teleserie en el mercado de pases, donde todos festejaron su arribo al estadio Monumental.

Fue luego de dos exámenes médicos, realizados en dos clínicas en paralelo, que el directorio de Blanco y Negro entregó la aprobación para el retorno del King a Macul, donde querían confirmar el estado de su rodilla derecha, que se lesionó en el partido de la Roja ante Colombia.

Si bien Vidal sigue en el proceso de recuperación, donde poco a poco va volviendo al fútbol, como los 45 minutos que jugó con la selección chilena del Preolímpico en un amistoso contra el Sifup, había un tema que quería confirmar Colo Colo.

Según pudo averiguar Redgol, fuentes médicas confirman que el volante presenta una artrosis en la rodilla que fue operada, lo que le trajo complicaciones también en Flamengo y en Athletico Paranaense.

La rodilla

Más allá de la luz verde que recibió Vidal en los dos exámenes médicos, uno de los puntos a revisar era sobre la artrosis que lo ha acompañado en la última parte de su carrera futbolística.

En ese aspecto, esta situación no lo prohíbe de jugar encuentros, en este caso con Colo Colo, pero debe ser llevado con un entrenamiento especial, además de revisar las cargas físicas para no complicar la zona.

Fuentes detallan a Redgol que esta situación también le afectó en Brasil, donde sentía dolor en la rodilla, por lo que muchas veces debía frenar sus entrenamientos, para poder estar bien para los encuentros del fin de semana, lo que debe ser una constante en esta nueva etapa.

Algo que en el Cacique ya tienen conocimiento y se preparan para afrontar, teniendo en cuenta que, tras los dos examens médicos, la evolución de su gran lesión avanza, pero, además, deben tener en cuenta el tema de la artrosis con el correr de los partidos.

Llaman a la calma

Por otro lado, en la presentación oficial de Arturo Vidal en el estadio Monumental, fue el presidente del club, Alfredo Stöhwing, quien aclaró la situación del King, donde se pidió una segunda definición médica, calmando las pasiones de una polémica en su arribo.

“Es una razón lógica y se explicó mal. En general los jugadores que llegan vienen de otros equipos, revisados por otros médicos. En este caso, Arturo fue operado por Meds y no tenemos nada contra ellos. Un examen es una auditoria de una situación, eso no lo hacen los mismos que lo prepararon. Era eso, cumplir con un tema corporativo que cuando se aclaró, Arturo no tuvo problemas en hacer los exámenes en ambos”, explicó.

Más allá de la polémica, remarca que todo salió perfecto en la revisión médica tras la recuperación que ha realizado, en mayor parte, en Chile, por lo que siguen adelante.

“Los exámenes salieron espectaculares, se cumplió con el trámite y que ahora aporte en todo lo que puede con su experiencia, fuerza y sabiduría para el plantel. Son una cantidad de cosas, así que estamos felices de que se haya incorporado”, finalizó el mandamás de la concesionaria.

