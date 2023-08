Colo Colo deja atrás la clasificación en la Copa Chile y se enfoca en el Campeonato Nacional. Este domingo el Cacique choca con Everton buscando tres puntos que lo acerquen al liderato de la tabla de posiciones.

En la previa del encuentro, Gustavo Quinteros ha tenido un enorme dolor de cabeza con el lateral derecho. Problemas físicos dejaron a Óscar Opazo fuera ante Palestino y su puesto lo tomó Jeyson Rojas, quien fue expulsado por un planchazo al rostro de un rival. César Fuentes ha apagado el incendio, lo que instaló la duda sobre el titular ante los Ruleteros.

Gustavo Quinteros deja claro lo que quiere para su lateral derecho en Colo Colo

Este viernes Gustavo Quinteros habló en conferencia de prensa y se refirió al duelo de Colo Colo con Everton. “Enfrentaremos a un gran rival, que viene ganando y jugando bien, así que necesitaremos a todos capaces de correr al 100 por ciento los 90 minutos”, recalcó el DT.

“Tengo varios jugadores que pueden ser titulares, no sólo 11, así que estoy más tranquilo que al comienzo de temporada, donde fue más duro y difícil”, complementó.

Gustavo Quinteros fue consultado por la situación de Óscar Opazo y el lateral derecho ante Everton. “Hoy hemos entrenado con él, se sintió bien”, dijo para tranquilidad de los hinchas.

“Tenemos que decidir si inicia o no, porque la duda de poder jugar a toda intensidad por 90 minutos, es la única duda. Hizo todo el entrenamiento bien y se recuperó de la molestia que tenía”, aclaró.

Si no es Óscar Opazo, Colo Colo tendrá que decidir si usar a Jeyson Rojas o César Fuentes. “Hoy probamos con Opazo. El otro día jugó Jeyson y después Fuentes, pero sinceramente no me preocupa cuál de ellos juegue porque lo pueden hacer bien cualquiera”, recalcó el DT.

“Sí me preocupa esto de iniciar con un jugador que no esté al 100 por ciento los 90 minutos en un partido muy intenso. Todos los partidos serán así”, sentenció.

Colo Colo espera que Óscar Opazo llegue bien al duelo con Everton y pueda ser titular. De no ser así, Gustavo Quinteros tiene que decidir si llevar a Jeyson Rojas o César Fuentes, lo que mantendrá atentos a los hinchas.