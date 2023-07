Juan Cristóbal Guarello analizó profundamente la eliminación de Colo Colo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023, esto tras empatar en el último duelo sin goles contra Deportivo Pererira de local en el estadio Monumental. Para el reconocido periodista, las señales de Gustavo Quinteros no son las mejores en el Cacique.

“Hay una cuestión: ayer se quejó amargamente, porque Quinteros tiene una plantilla para sus declaraciones en la Copa. ‘No fuimos menos que nadie, erramos muchas situaciones de goles, tenemos que traer más jugadores’. Eso de que ‘nadie nos superó’… Colo Colo fue menos que Boca con todos los problemas de Boca. Es los 180’ fue más Boca”, dijo Guarello en Deportes en Agricultura.

Agregó: “dijo que ‘fallamos en el finiquito’. ¿Quién falló? Damián Pizarro que no estaba en los planes a principio de año. Leandro Benegas, que más allá del ensimismamiento de Quinteros por traerlo, todos sabemos cuánto calza, para bien o mal. En la U era suplente con cuatro años menos”.

“Lezcano que no jugó nunca, y eso te habla de la desesperación de Quinteros al ponerlo ayer después de jugar cuatro minutos en tres meses. Bolados y Bouzat que no tienen mucho gol. Fallamos muchas ocasiones, sí, porque tienen jugadores muy ineficaces”, complementó.

Guarello añade que “me sorprende la velocidad de Palacios, parece un jugador veterano. Cómo puede ser. Van seis meses desde que llegó de Brasil, debería haber agarrado un ritmo competitivo. En habilidad y pegada bien, pero… (…) Al final Colo Colo quedó fuera con un punto más sobre el décimo de la tabla venezolana. Gracias, me retiro”.

¿Fracaso o no fracaso?

Sobre la misma, el rostro de Agricultura se refirió a la respuesta evasiva del DT de Colo Colo al ser consultado si la eliminación en Copa Libertadores era un fracaso.

“Si fracasó o no fracasó… pongamos que se llegara a un consenso y Colo Colo no fracasó. Sacan una Ley de la República: Colo Colo no fracasó. ¿Eso en qué mejora la situación de Colo Colo? Darle un nombre no quita que hoy Colo Colo jugó mal contra un equipo blandísimo y limitado como el Pereira”, expuso el comentarista.

Juan Cristóbal Guarello sentenció que “el tema de fondo es que Colo Colo jugó muy mal toda esta primera ronda y en un grupo muy accesible no fue capaz de ganarle de visita a Monagas. Empató allá y acá con Deportivo Pereira. No fue capaz de hacer goles, no tuvo funcionamiento y dos hechos muy ilustrativos: cuando Quinteros hace jugar a Marco Rojas que se iba, e igual lo hace jugar. La banca que tiene no lo acompaña. Y ahora hace jugar a Lezcano. Eso te demuestra el nivel de desesperación”.