Colo Colo dijo adiós a la Copa Libertadores. Los albos, que necesitaban un triunfo en el cierre de la fase de grupos para avanzar, empataron sin goles ante Deportivo Pereira y se quedaron sin boletos a los octavos de final. En su lugar, clasificaron a Copa Sudamericana.

Pese a todo, Gustavo Quinteros evita hablar de un fracaso. En conferencia de prensa, el técnico del Cacique recordó que ningún equipo chileno avanza de la fase de grupos “hace mucho” y sostuvo que los albos fueron superiores a todos sus rivales.

“Hace mucho que los equipos chilenos no avanzan en Copa. No es un fútbol que todos los años llega lejos en Copa Libertadores. Fracasa el que no trabaja. Nosotros trabajamos, superamos a los rivales, generamos situaciones. Bueno, no alcanzó”, manifestó el DT.

“Creo que futbolísticamente nunca fuimos inferiores a ningún equipo del grupo, más allá que se perdió con Boca. Nos queda la angustia de haber hecho buenos partidos, no haber convertido y no ser eficaz. Se jugó bien y no se pudo ganar por un tema de precisión y eficacia”, sumó.

“Nos falta esa confianza. Fallamos goles abajo del arco. Tenemos que seguir trabajando e incorporar un jugador. Nos está costando en todos los torneos. En lo local el máximo goleador tiene tres goles en seis meses. Nos faltó el finiquito. Todo lo demás, el equipo lo está haciendo”, agregó.

Tras la eliminación en Copa Libertadores, Quinteros y sus dirigidos pasan a enfocarse en Copa Sudamericana, donde disputarán la ronda de repechaje. ¿El rival? América Mineiro, al que enfrentará en las semanas del 10 (Monumental) y 17 de julio (Belo Horizonte).