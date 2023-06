Colo Colo sigue vivo a nivel continental con boleto al repechaje de la Copa Sudamericana como premio de consuelo. Sin embargo, la amarga eliminación en Copa Libertadores 2023 tras, el empate sin goles en el estadio Monumental ante el modesto Deportivo Pereira, reabre heridas en el Cacique.

En conversación con Paulo Flores y RedGol, el otrora delantero y ex técnico del Cacique, Ivo Basay, hizo lo que muchos no se atreven: calificó la eliminación como un rotundo fracaso del Colo Colo.

“Estaba ilusionado, uno siempre tiene la esperanza de que algo pueda cambiar. Ahora, no esperaba que Pereira pusiera tanta oposición, porque tenían muchas debilidades. Pero no, fueron un equipo que se metió bien atrás, defendieron bien y por ahí también tuvieron alguna contra importante”, dijo el Hueso.

Agregó que “Colo Colo no tuvo claridad, ese es el problema más grave. No tuvieron oportunidades claras, a excepción por ahí de la de Damián Pizarro. Lamentablemente volvió a errar, porque si no, se llenaba de gloria. Le daba a Colo Colo el paso a la a la otra fase. No me acuerdo de otra que hayan tenido clara Colo Colo”.

“Yo creo que a nadie le gusta hablar siempre de fracaso, pero tampoco hay un tema de proyección en cuanto a equipo. No se puede hablar de fracaso cuando hay un tema de proyección de jugadores o un proyecto que toma tiempo. Pero acá no se ve”, explica.

Ivo Basay sentencia tajante: “yo creo que sí, es un fracaso, para qué le vamos a dar tanta vuelta al tema. A nosotros los entrenadores no nos gusta mucho el término fracaso, pero cuando tampoco hay infraestructura o un tema de proyección es difícil no reconocer que es un fracaso”.