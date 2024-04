Jorge Valdivia insta a Luciano Cabral a fichar por Colo Colo: "No me ponga nervioso"

Uno de los jugadores que sonó fuerte en Colo Colo en el pasado mercado de fichajes veraniego fue Luciano Cabral, sin embargo el talentoso volante creativo se mantuvo en Coquimbo Unido.

El ex Argentinos Juniors está teniendo una buena campaña con los Piratas, tanto en el Campeonato Nacional como en la Copa Libertadores, y ante los malos resultados de los albos los hinchas lo piden a gritos.

El volante creativo, de esos habilidosos que ahora se dan poco, se deja querer y sigue mostrando su buen juego con el cuadro aurinegro, y mucho le piden a gritos que se vaya a jugar al estadio Monumental.

Valdivia lo quiere en Colo Colo

Luciano Cabral le dio una entrevista a ESPN, y en el panel de la señal internacional estaba Jorge Valdivia, gloria de Colo Colo, quien jugueteó con el mediocampista.

En primera instancia Cabral dio una explicación de la manera en que le gusta habilitar a sus compañeros de ataque.

“Que ellos ya me entiendan que cuando yo me perfilé para un lado o estoy mirando para el otro lado yo a ellos ya los ví, y que ellos me marquen el pase, que yo voy a tratar que a ellos les llegue lo más limpio posible. A veces en el lugar que uno juega no tiene mucho tiempo, entonces les explico a ellos que me marquen el pase, porque yo ya sé donde están”, dijo muy serio Cabral.

Tras la frase el Mago le señaló: “eso en Colo Colo sería más fácil”. El comentario de Valdivia provocó la risa del jugador de Coquimbo, quien le lanzó de vuelta “no me ponga nervioso”.

Luciano Cabral tendrá otra chance de cambiar de equipo a mediados de 2024, cuando el libro de pases del fútbol chileno se vuelva a abrir. ¿Irá a Colo Colo?

