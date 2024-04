Jorge Valdivia está viviendo una nueva etapa en su vida de la mano de Maite Orsini. El jugador y la diputada llevan varios meses de relación, algo que al formado en Colo Colo le ha permitido descubrir otras facetas que no había explorado después de tantos años en el fútbol.

Así lo dejó en claro en entrevista con la revista El Sábado de El Mercurio, donde el Mago aseguró que gracias a esta nueva relación está leyendo como nunca antes lo había hecho.

“No sabía quién era Lemebel, pero hoy sí sé. Me leí uno de sus libros: Tengo miedo torero. Y cuando me la regaló, me dijo “¿tú sabes quién es?”. Yo, la verdad, no lo sabía, pero aprendí”, afirmó Valdivia.

En ese sentido, el ex volante sostuvo que “lo encontré muy bueno. Cuando uno está dispuesto y abierto a aprender es embarcarte en una realidad distinta. Tienes que interiorizar toda esa realidad”.

“Siento que el mensaje de él es ese. O sea, de la homosexualidad, de los problemas que tuvieron, de los rechazos en la familia. Entonces, embarcarme en otras realidades me ha hecho súper bien”, agregó el campeón de América con la Roja.

Esta lectura le ha permitido desenvolverse de mejor manera en los medios, algo que el propio Mago ha sabido notar: “En un momento sentí que, tanto en televisión como en la radio, repetía muchas palabras, por más que la idea fuera una. Sentí que debía darle una vuelta más para no hacerlo tan básico”.

“Empecé a leer más, claro, y es producto también de Maite. Yo antes leía poco y nada, porque le di todo mi tiempo al fútbol. La gente siempre pregunta ¿qué hubiera sido sin el fútbol? Yo no sé qué responder. No tenía otra obsesión, no tenía más objetivos que ser jugador de fútbol”, concluyó.

