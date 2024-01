Luego de más de un año de rumores, la diputada Maite Orsini confirma su romance con el ex jugador y actual comentarista deportivo Jorge Valdivia, que se venía especulando hace tiempo.

Fue la propia parlamentaria que abrió las puertas de su corazón, en una entrevista con Revista Velvet, donde deja en claro su relación con el Mago, luego de tiempo sin confirmar la situación.

En la conversación dejó en claro que esta relación tuvo un comienzo en octubre de 2023, pero que habían decidido mantenerlo en privado, por lo público de ambas personas.

Una historia que enciende el interés del público, luego del quiebre de Valdivia con Daniela Aránguiz, el que no se dio en el mejor de los términos y donde, todavía, salen a la luz polémicos momentos.

La relación

Maite Orsini entregó los detalles de su relación con Jorge Valdivia, además de explicar los motivos para mantener su compromiso oculto ante los medios, pese a los rumores.

“Fue un proceso lento. No fue de un día para otro. Me resistí por harto tiempo a la posibilidad de tener una relación con él”, comenzó su explicación.

“Siempre estuvo ahí para subir el ánimo, siempre con una sonrisa, con una buena cara, con un apañe. Hasta que llegó un momento en el que decidí dejar de luchar porque, al final del día, quería estar con él”, detalló.

En cuanto a lo mediático del romance, Orsini deja en claro que la visión que tiene de Valdivia es totalmente distinta a la expuesta en los medios.

“Esa otra imagen que se muestra de él en los medios de comunicación. Yo no la conozco. No conozco a esa persona y no sé ni me corresponde hablar de cómo fue él en su vida antes de conocerme. No sé cómo era. Pero sé que todo eso que se dice de él yo nunca lo vi”, finalizó.

