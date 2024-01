Jorge Valdivia emitió un importante comunicado en sus redes sociales, para demostrar su cansancio sobre situaciones que lo han implicado en su situación sentimental.

El ex de Daniela Aránguiz, se refirió a una publicación donde se cuenta que andaba con su hermano “joteando”, en sentido que ha dicho que se encuentra en pareja.

Por lo mismo, el ex jugador y actual comentarista deportivo, mandó un mensaje para que lo dejen en paz con su vida, donde precisa que no hay verdad en aquella publicación.

“¿Hasta cuándo me arruinan? ¿Hasta cuándo inventan? Si salgo joteo, si no salgo también joteo. Andan desesperados por plantar noticias falsas, sin pruebas. ¿Cuándo van a aburrirse? Déjenme en paz”, comentó.

Los detalles

Fue tras una noticia del portal Infama, que Vidal explotó en sus redes, donde si bien no especificó nada sobre su romance con la diputada Maite Orsini, quiso aclarar algunos puntos.

“No necesito jotearme a nadie. ¿Qué les importa a ustedes si tengo o no una relación? Es la última vez que lo digo. Estoy enamorado y feliz. No necesito jotearme a nadie, no lo necesito porque estoy feliz. Estoy ultra enamorado”, comenzó su explicación.

Por lo mismo, pide que paren con las noticias sobre su vida privada, porque se encuentra disfrutando de un gran momento, también en lo amoroso, y que lo quieren perjudicar.

“Estoy feliz, pasando por un momento hermoso en mi vida sentimental. No mientan por favor porque dañan a la gente. Me hacen daño las mentiras de ustedes. Y si dicen que joteo, muestren el supuesto joteo. Repito, estoy enamorado, feliz y ya basta del daño que me hacen”, detalló.

Revisa el comunicado:

