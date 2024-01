Arturo Vidal y Colo Colo intentan sentenciar el inminente y anhelado regreso del King al Cacique, fichaje que puede concretarse en las próximas horas si se destraban las negociaciones. El diálogo entre los albos y el mediocampista han encontrado diferencias económicas y la negativa del bloque dominante de Blanco y Negro.

Sin embargo, por diversos factores las conversaciones han avanzado y el Rey Arturo viene la aprobación de la concesionaria para ponerse otra vez la camiseta de Colo Colo, siempre y cuando alcancen un acuerdo en los montos correspondientes.

Y otra de las trabas que ha tenido la operación es el estado físico de Vidal, quien con 36 años y casi ocho meses de edad está en la parte final de su recuperación. El King se operó a mediados de septiembre para corregir una dolencia meniscal traumática con bloqueo articular de su rodilla derecha.

En Colo Colo ya están más convencidos del arribo de Vidal, pero de buenas a primeras había serias dudas del real aporte que puede ser el Rey Arturo considerando su reciente operación de la articulación que ya antes le ha dado problemas.

El recuerdo de Vidal gladiador

Por esto, Jorge Valdivia recordó todo el esfuerzo que hizo el todoterreno antes y durante el Mundial de Brasil 2014, competencia que afrontó con La roja en tiempo récord tras la primera operación a su rodilla.

“Yo estuve presente ahí y la rodilla la tenía hecha pebre y destrozada. Pero estaba mañana, tarde y noche entrenando, entrenando y entrenando con el cubano José Amador, que trabajaba con Sampaoli”, dijo Valdivia en Radio ADN.

Agrega que “nosotros dormíamos y Arturo estaba entrenando, tratando de recuperarse en la clínica con trabajos físicos y de gimnasio”.

¿Arturo Vidal puede ser aporte para Colo Colo este 2024? ¿Arturo Vidal puede ser aporte para Colo Colo este 2024? YA VOTARON 0 PERSONAS

Valdivia sentencia que “uno lo conoce más a Vidal y se siente con el derecho de poder decirlo, claramente en Blanco y Negro no lo conocen y no saben de estos antecedentes. Lo mental en Arturo es un plus que tiene por sobre muchos”.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.