"No es cornuda": Jorge Valdivia defiende a Maite Orsini de Daniela Aránguiz

Jorge Valdivia vuelve a enfrentarse a Daniela Aránguiz. Luego de que la exmodelo afirmara que el exseleccionado nacional le fue infiel a Maite Orsini, el Mago le envió un mensaje por las redes sociales. En Instagram, le pidió a Aránguiz que “deje tranquila” a la diputada.

“Pasados los días y después de tantas nuevas conquistas que me sumaron y que Daniela haya tratado de cornuda a Maite, sólo decir que no tengo nuevas conquistas y que Maite no es cornuda. Si cometí errores, ya están enterrados y consecuencias tuve suficientes”, partió diciendo.

“Sólo te pido que dejes tranquilas a las personas que no pertenecen a tu mundo de chismes. Y a los portales decirles que, si van a llamar a alguien cornuda, háganlo con seriedad. No sean básicos. Informen de verdad y respeten al público que los sigue”, continuó.

“Sólo subo esta minúscula historia porque el tiempo me enseñó que es violento cuando tratan de cornuda a otra persona y peor aún cuando no lo es. Saludos a todos y que tengan una linda semana”, cerró el exfutbolista y ahora comentarista deportivo.

¿Qué dijo Daniela Aránguiz de Maite Orsini?

El 7 de octubre, Daniela Aránguiz volvió a referirse a la relación de Jorge Valdivia y Maite Orsini. “Te fuiste a dormir a mi casa en Brasil. Maite, dormiste en mis sábanas, te secaste el cuerpo con mis toallas y quizás ocupaste mis pijamas. Y ahora la cornuda eres tú”, dijo.

¿Cuántos partidos jugó Jorge Valdivia en la selección chilena?

Jorge Valdivia disputó 79 partidos con la Roja, donde anotó siete goles y entregó 23 asistencias. Con el equipo de todos jugó dos Mundiales de la FIFA y ganó una Copa América.