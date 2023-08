La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución que solicita la renuncia del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson. La propuesta se aprobó con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, y surgió a raíz de las críticas a la autoridad de Gobierno por el Caso Convenios.

Si bien, en la práctica esto no significa nada más que una solicitud al presidente Gabriel Boric para que tome dicha medida, la votación estuvo marcada por el curioso voto a favor de Maite Orsini, quien es compañera de partido del ministro en Revolución Democrática.

¿Por qué Maite Orsini votó a favor de la renuncia de Giorgio Jackson?

La diputada Maite Orsini en realidad no quiso sufragar a favor de la renuncia de Giorgio Jackson, sino que votó por error .

Ante ello, la diputada del Frente Amplio pidió rectificar su voto, lo que quedó corregido en el acta. Esto fue luego confirmado por un certificado emitido por el Secretario General de la Cámara de Diputadas y Diputados, Miguel Landeros.

“Certifica que la diputada Maite Orsini Pascal solicitó dejar constancia en el acta de la 61ª, de la Legislatura 371ª, celebrada el miércoles 2 de agosto de 2023, de su intención de votar en contra de la resolución Nº973 (…) en la que por error emitió su voto afirmativo”, detalla el documento.

Según informó Radio BioBío, al momento de la votación, la diputada Ericka Ñanco (RD) tuvo una descompensación en la Sala, por lo que entraron los paramédicos. Quizás esa pudo haber sido la explicación del descuido de Orsini.

Raúl Soto: El diputado oficialista que sí votó a favor de la renuncia de Jackson

El diputado oficialista que sí votó a favor de la salida de Giorgio Jackson y que no se equivocó fue Raúl Soto, del PPD.

El parlamentario explicó que se trataba de un voto “en conciencia porque creo que lo más leal hoy con el Gobierno no es ser condescendiente, no es hacer como que todo está bien (…). Esto es decirle al Gobierno que las cosas se están haciendo mal para que no persista en esos errores y para que, a partir de esa definición, pueda corregir y cambiar el rumbo y la dirección”.

Soto fue más duro aún y le recomendó al presidente Gabriel Boric que ponga en la balanza “qué liderazgos y ministros están aportando en los objetivos del Gobierno y cuáles están siendo más un problema”.

En relación a la situación del ministro Giorgio Jackson, el diputado del PPD comentó que “hoy es más un problema para el Gobierno que tiene que salir todos los días a defenderlo y a poner la cara por él (…) no es un aporte para el proyecto político. Ningún ministro de este Gobierno es más importante que el Gobierno mismo”.

Soto reveló que esta era una opinión de varios miembros del oficialismo, sin embargo, explicó que muchos “no se atreven a expresarlo y por eso, en este proyecto de resolución, hay muchos que no votaron y muchos que se abstuvieron”.