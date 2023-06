El polémico caso telefonazo de Maite Orsini inicia a fines de febrero cuando la ex esposa de Jorge Valdivia, Daniela Aránguiz acusó a la Diputada Orsini de interceder en favor del exfutbolista para liberarlo de una detención. Según reveló La Tercera, Orsini llamó a la jefa de la Dirección de Derechos Humanos de Carabineros, Karina Soza, para “darle cuenta” de un procedimiento policial mal practicado a Valdivia.

Este telefonazo a Soza se dio a conocer y la Diputada se autodenuncio y luego declaró ante la fiscalía lo mismo que había dicho públicamente luego de conocerse el suceso, “Una vez que el procedimiento había terminado, al día siguiente la llamé para ponerla en conocimiento de que una persona de alto conocimiento público haría una denuncia por vulneración de derechos fundamentales, asunto de su cartera; en dicha conversación no le solicité nada, ella tampoco me solicitó nada”, relató Orsini.

Luego la Diputada llamó a Valdivia para decirle que presentará una querella pero que antes iba a averiguar cuál era la versión de Carabineros.

¿Qué pasará con Maite Orsini luego del telefonazo a Jorge Valdivia?

El Ministerio Público decidió no continuar con la causa al no detectar la existencia de algún delito. Sin embargo, hizo un gran alcance moral hacia la Diputada Maite Orsini. El documento presentado ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se señala que “El Ministerio Público ha resuelto abstenerse de toda investigación en el presente caso en que aún no se ha producido la intervención de garantía, toda vez que los hechos relatados en las denuncias no son constitutivos de delito”, escribió el fiscal Patricio Cooper.

Además se añade lo siguiente: “Un análisis somero de algunos de estos delitos nos permite descartar de plano su comisión, a la luz de los hechos investigados. En efecto, no hay antecedente alguno que permita a esta fiscalía tener por acreditado el delito de evasión de detenidos previsto y sancionado en el Artículo 299 Nº1 del Código Penal. Lo anterior por la sencilla razón que el señor Valdivia nunca fue detenido, sino que sometido a un procedimiento de control de identidad y ciertamente no existió ningún tipo de fuga por parte del señor Valdivia, por lo que, por esa sola circunstancia, se descarta el tipo penal”, añade.

Para finalizar el Fiscal expresa que “Resulta claro, a juicio de esta parte, que su actuación (la de Orsini) no constituye delito como se ha fundamentado en esta presentación, sin embargo, en términos éticos sin lugar a duda que hay un reproche a su actuar. Utilizó el cargo que ostenta para intervenir a posteriori en un procedimiento policial rutinario que afectó a un tercero mayor de edad”.