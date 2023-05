Hace unas semanas se conoció el denominado caso “telefonazo“, en el que Daniela Aránguiz acusó a la diputada Maite Orsini de haber llamado a Carabineros tras la detención de Jorge Valdivia (el exmarido de Aránguiz). Si bien el llamado fue confirmado por la propia parlamentaria, las acusaciones en su contra terminaron con una autodenuncia en la Fiscalía para descartar alguna ilegalidad y con una multa desde la Cámara de Diputados.

Ahora, en las últimas horas diversos medios de comunicación informaron que Orsini habría llamado al programa de CHV Podemos Hablar, con el objetivo de dar de baja un capítulo en el que justamente saldría Daniela Aránguiz. Sin embargo, la diputada de Revolución Democrática descartó las acusaciones.

¿Qué dijo Maite Orsini respecto al supuesto nuevo “telefonazo”?

Maite Orsini publicó en su cuenta de Instagram un largo mensaje en el que afirmó que las informaciones publicadas acerca de su vida privada eran “completamente falsas” .

“Durante los últimos meses, distintos medios de comunicación han publicado información completamente falsa sobre mi vida privada, sin siquiera corroborar conmigo u otra fuente vinculada”, comenzó escribiendo la parlamentaria.

Tras ello comentó: “Mi trabajo me impide estar desmintiendo una a una las mentiras que evidentemente vienen de una persona que busca dañarme a toda costa“.

Y finalmente aclaró: “No creo en la censura previa y no he llamado a ningún canal de televisión para bajar entrevistados o pautear entrevistas, como tampoco he recibido regalos de alfombras costosas ni comparto departamento con nadie más que mi gata Cloe”.

Cabe recordar que el conflcito ente Daniela Aránguiz y a Maite Orsini comenzó cuando la figura de televisión acusó a la diputada de intervenir a favor de Jorge Valdivia, quien sería la actual pareja de la diputada. Como el llamado a Carabineros sí existió, la Comisión de Ética de la Cámara de Diputados multó a Orsini con el 5% del total de su sueldo, es decir, $270 mil pesos por incumplimiento de deberes parlamentarios.

Periodista asegura que el llamado existió pero no para censurar

Según consigna BíoBíoChile, el periodista que dio la información acerca del supuesto nuevo “telefonazo”, Pablo Candia, aseguró que el equipo de prensa de la diputada confirmó que el llamado existió y que fue la jefa de prensa de Orsini quien lo hizo.

Candia comentó la noche de este martes en el programa Zona de Estrellas que Melissa Gutiérrez lo había llamado por sus dichos: “Me dijo que lo que yo había dicho era totalmente falso, que la diputada jamás había llamado a la producción de Chilevisión, que jamás había pedido bajar la entrevista de Aránguiz”.

Sin embargo, el periodista continuó narrando la conversación y manifestó: “Le digo (a Melissa) ‘o sea, ¿hubo un telefonazo, un llamado?’ y me dice ‘sí, yo llamé y hablé con el editor del programa PH’“.

Según el propio BíoBíoChile, fuentes cercanas a la diputada aseguraron que el llamado existió, pero el objetivo no era dar de baja la entrevista a Daniela Aránguiz, sino que solo era para dar a conocer su preocupación por las amenazas de posibles imputaciones de delitos falsos contra Orsini, tales como abuso de poder y tráfico de influencias.