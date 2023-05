Una compleja situación estaría viviendo el ex futbolista y comentarista deportivo Jorge Valdivia, luego de que se revelara que se encuentra internado en la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica desde el viernes tras sufrir una crisis nerviosa.

Tras darse a conocer la noticia, su ex pareja, la influencer y ex participante de El Discípulo del Chef, Daniela Aránguiz, compartió una sentida publicación en sus redes sociales en donde le entrega su apoyo al campeón de América 2015.

"Aunque no estemos juntos como pareja, quiero que sepas que siempre voy a estar para ti. Crecimos juntos y te voy a amar por el resto de mi vida. Una manera distinta, pero es amor", escribió.

El pasado viernes Aránguiz también compartió una sentida publicación en donde se refirió al bullado quiebre con el futbolista. "Mi único pecado durante toda mi vida fue querer mantener un matrimonio que idealice, uno que yo me inventé, y lo defendí con uñas y dientes", comenzó señalando.

Para luego agregar: "Incluso me inventé defender lo indefendible. Mi único pecado fue amar y que ese amor me llevara a los extremos más grandes, esos que incluso te olvidas de ti, de tu dignidad, de lo que mereces como mujer".

"Hoy es un momento doloroso para mi corazón y cambiaron muchas cosas en mi cabeza, hoy decidí a no mirar nunca más para tras, me saco la armadura porque ya me pesa, estoy cansada, ojalá las heridas no demoren en cicatrizar", concluyó.

El complejo momento de Jorge Valdivia

Según lo informado por el diario La Hora, el mediocampista se encuentra internado desde el pasado viernes 12 de mayo en la Unidad Psiquiátrica de la Clínica de la Universidad Católica, revelando que el ex seleccionado nacional llegó por sus propios méritos tras sentir mareos, agitación respiratoria y fuertes síntomas de una crisis de pánico.