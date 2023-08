La Cámara de Diputados aprobó un proyecto de resolución impulsado por la bancada del Partido Republicano en que se pide al presidente Gabriel Boric, que le solicite la renuncia al ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson.

¿Qué sucedió?

La propuesta se aprobó con 68 votos a favor, 52 en contra y cinco abstenciones, principalmente del oficialismo.

Cabe destacar que el diputado del PPD y expresidente de la Cámara, Raúl Soto, votó a favor y aseguró que su voto lo hizo “a conciencia”.

“Voté a favor en conciencia, más allá de las consideraciones específicas del proyecto de resolución y sin compartir las imputaciones por responsabilidades criminales o administrativas que ha hecho la derecha y de lo cual tomo distancia, porque eso corresponde que se determine en las investigaciones”, afirmó el parlamentario.

Soto, además, agregó que cree que “hay una crisis política en el gobierno y que se requiere un golpe de timón y un cambio de rumbo, un nuevo comienzo del gobierno, y eso implica asumir responsabilidades políticas en los ministerios donde estos casos han ocurrido. Le hace mal al propio gobierno no dar una señal fuerte en ese sentido”.

¿Por qué se solicita la renuncia del ministro Jackson?

En el proyecto aprobado por la Cámara, se acusa una “grave vulneración de los derechos de los niños y adolescentes”. “Se han registrado casos alarmantes de negligencia y falta de seguimiento adecuado en la atención a menores en situación de vulnerabilidad, exponiéndolos a situaciones de riesgo y violencia”, indica el documento.

Además, se le atribuye una presunta participación en el caso convenios , por lo que se insta al Presidente Boric “a que realice una revisión exhaustiva de los vínculos del ministro Kenneth Giorgio Jackson Drago con el partido Revolución Democrática y su presunta participación en el ‘Caso Convenios’, para garantizar la transparencia y probidad en el ejercicio de funciones públicas”.

¿Qué dijo el Gobierno sobre un cambio de gabinete?

El pasado lunes, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo calificó de “ridículo” el cambio de gabinete que el diputado de RN, Diego Schalper, consideró que debe aplicar el Gobierno por el escándalo del caso Convenios.

“Ya lo vimos anteriormente cuando el ejemplo que se señalaba de la expresidenta Michelle Bachelet, que tuvo que hacer un cambio completo. ¿Eso disminuyó la beligerancia de las críticas de la oposición? No ¿Eso contribuyó a que la oposición se abriera a mayor diálogo y acuerdos? No. Entonces a nosotros no nos pueden venir con cuentos “, señaló la autoridad.

“Los cambios de gabinete no los puede pretender seguir imponiendo la oposición, un grupo de parlamentarios o un partido político; los cambios de gabinete los evalúa y los determina el Presidente de la República de manera responsable cuando él considera que hay un equipo, un ministro, una ministra, que no está cumpliendo con la función que le ha encomendado”, aseveró la ministra Vallejo.

“Entonces, esto de tratar de insistir o señalar que la salida de un ministro a gusto de un sector político va a resolver los problemas de diálogo, de conversación sobre los temas de fondo, la verdad es que basta con conocer la historia reciente para demostrar y darnos cuenta que eso es una falacia”, agregó.