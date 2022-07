Un Acuerdo por la Paz y Nueva Constitución 2.0. Esta es la nueva idea que entregó el Presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto, de cara al plebiscito de salida del próximo 4 de septiembre. Para el diputado PPD, ya sea que gane el Apruebo o el Rechazo, se debe llegar a un nuevo acuerdo político sobre la Constitución.

"Si gana el Apruebo, vamos a necesitar mayorías políticas y legislativas para implementar y para hacer mejoras (…) esa misma mayoría política y legislativa la vamos a necesitar para dar una nueva salida constitucional que se requiere en caso de que gane el Rechazo", puntualiza el parlamentario.

Respecto al escenario, Soto visualiza que un nuevo acuerdo necesitará de apoyo transversal en el mundo político, señalando que el arco político va “a tener la posibilidad de ponernos de acuerdo al día de mañana”.

"Esas mayorías sin dudas que deben ser transversales. No me cabe duda que vamos a tener puntos de encuentro muy relevantes respecto de cómo implementar y de qué mejorar o corregir del texto de nueva Constitución. Esto podrán no decirlo hoy día desde la derecha, pero a partir del 5 de septiembre van a estar evidentemente obligado a hacerlo, porque si proponemos alguna corrección respecto de cosas que han tenido dudas tanto del mundo de la izquierda como de la derecha vamos a tener la posibilidad de ponernos de acuerdo el día de mañana", dijo el parlamentario.

Para Soto, con la idea de buscar un nuevo acuerdo transversal, "se trata de asumir la realidad que vamos a tener el 5 de septiembre. Lamentablemente, lo más probable es que terminemos con un país dividido, partido en dos, con una votación estrecha cualquiera sea el resultado, más polarizado de lo que ya estamos".

"Hay que ponerle un poquito de sentido de realidad y de responsabilidad al escenario post plebiscito", agregó el diputado, señalando, además "que lo que corresponde es tratar de asegurar que exista una posibilidad de reunificar a nuestro país, a través del diálogo y de acuerdos transversales".