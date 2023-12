¿Cómo dejar constancia en Carabineros para no votar ? Así debes excusarte este domingo

El Plebiscito Constitucional de este domingo 17 de diciembre será obligatorio para todos los chilenos que voten en el país. Por lo tanto, quienes no acudan a sufragar serán denunciados por el Servel y recibirán una importante multa.

Sin embargo, existen algunas excusas aceptadas por ley para evitar la sanción monetaria. Una de ellas es estar a más de 200 kilómetros de tu local de votación, motivo por el que deberás dejar una constancia en Carabineros y así posteriormente podrás evitar la multa.

¿Qué hago si no puedo votar? Así puedes excusarte en Carabineros

Solamente en el caso de que estés a más de 200 kilómetros de tu local de votación deberás excusarte frente a Carabineros este domingo 17 de diciembre siguiendo estas instrucciones:

Ingresa al sitio web www.comisariavirtual.cl. Recuerda que este trámite solo puedes hacerlo el domingo. Una vez dentro de la plataforma, busca la opción que dice “Constancia Plebiscito” y haz clic en donde dice “Iniciar con Clave Única”. Inicia sesión con tu RUT y la Clave Única. Rellena el formulario con tus datos personales. Luego de realizar el trámite vas a recibir un folio o código alfanúmero, el que deberás descargar. Una vez que hayas hecho el trámite en Comisaría Virtual debes ir a la unidad policial más cercana para validar el folio que te dieron junto a tu carnet de identidad. En la comisaría serás atendido por un funcionario de Carabineros. Este validará tu constancia hecha de forma digital y te entregará un certificado que llegará a tu mail. Ese comprobante de la constancia que te dé Carabineros luego deberás presentarlo frente al Juzgado de Policía Local una vez que seas citado a declarar por no haber ido a votar.

¿Qué pasa si no tengo Clave Única? Conoce si puedes ir directamente a la comisaría

En caso de que no quieras hacer el trámite online en la Comisaría Virtual o no tengas Clave Única, no te preocupes porque podrás hacer todo de forma presencial en alguna unidad de Carabineros, ya sea una comisaría, subcomisaría, prefectura, tenencia o retén.

En realidad, el proceso por Comisaría Virtual solamente te permite adelantar el trámite, pero igualmente tienes que ir a alguna comisaría del país para dejar constancia de que no puedes votar. Tan solo el proceso digital permitirá agilizar todo para evitar largas filas en las unidades policiales. Por ello el llamado es a sacar Clave Única, lo que puedes hacer AQUÍ.

¿Qué excusas hay para no votar este domingo 17 de diciembre y evitar la multa?

Si no vas a votar para el Plebiscito de Salida 2023 serás citado a declarar al Juzgado de Policía Local, instancia en la que podrás evitar la multa si presentas alguna de las siguientes excusas:

Enfermedad.

Ausencia del país.

Encontrarse el día de las elecciones en un lugar situado a más de 200 kilómetros de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral. Esto debes acreditarlo el mismo día de las elecciones en una comisaría o retén de Carabineros.

de aquel en el que se encuentra su domicilio electoral. Esto debes acreditarlo el mismo día de las elecciones en una comisaría o retén de Carabineros. Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Cabe recordar que solo debes ir a Carabineros por la excusa de estar a más de 200 kilómetros de tu mesa de votación. En caso contrario solo tendrás que esperar ser citado a declarar a tribunales.