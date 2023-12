Con Comisaría Virtual no basta: El otro trámite que debes hacer para excusarte por no votar

Llegó el día del Plebiscito Constitucional y son muchas las personas que no podrán emitir su sufragio por encontrarse a más de 200 kilómetros de su domicilio electoral. En estos casos pueden excusarse dejando una constancia en Carabineros y algunos incluso realizan el trámite en Comisaría Virtual. ¡Pero atención! Con eso no es suficiente, ya que además se debe cumplir otro trámite esencial para que la constancia sea efectuiva.

No basta con Comisaría Virtual: El otro trámite para excusarte de no votar

En Comisaría Virtual es posible adelantar un paso del trámite para excusarte de no votar, pero no sirve para excusarse por completo. Allí, por internet, puedes obtener un folio, el que luego debes llevar presencialmente a Carabineros para que te entreguen la constancia.

Este paso permite a las personas que no pueden votar saltarse las extensas filas que probablemente hay en comisarías. Al sacar el folio por Comisaría Virtual aceleran el trámite ya que luego solo necesitan la firma de Carabineros.

¿Cómo adelantar el trámite en Comisaría Virtual?

Ve a www.comisariavirtual.cl. Haz clic en “Constancia Plebiscito”. Ingresa con Clave Única. Completa el formulario con datos personales y electorales. El sistema te entregará un folio. Finalmente, deberás acercarte a una comisaría para validar el folio. Luego recibirás un mail con la constancia.

Debes saber que este paso no es obligatorio , sino que solo es un paso voluntario para adelantar el trámite. Si no tienes internet o no sabes cómo hacerlo, solo dirígete a una comisaría y ellos te ayudarán a completar el formulario.

¿A qué comisaría puedo ir?

Después de recibir la constancia en tu correo deberás llevarla a una comisaría, subcomisaría, prefectura, tenencia o retén de Carabineros.

Para revisar cuál unidad es la más cercana a ti debes ingresar aquí. Una vez dentro, seleccione tu región, tu comuna y haz clic en “Ver Más Información”.

Inmediatamente después verás un mapa con todas las unidades disponibles cerca de ti.

¿Cuál es la multa por no votar?

Quienes no voten deberán pagar una multa a beneficio municipal de 0,5 a 3 UTM, es decir entre $32.100 y $192.650 aproximadamente, a menos que cumplan alguna de las siguientes excusas:

Enfermedad

Ausencia del país

Encontrarse a 200 kilómetros del domicilio electoral

Otro impedimento grave, debidamente comprobado ante el juez competente, quien apreciará la prueba de acuerdo a las reglas de la sana crítica.

Los electores deberán esperar a ser citados por un Juez de Policía Local (meses después de Plebiscito), para justificar su inasistencia. Los electores que hicieron el trámite en comisaría deberán llevar la constancia. Y los electores que tienen otras excusas deberán llevar las pruebas que justifiquen su inasistencia.