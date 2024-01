Todavía no es oficial que Arturo Vidal vuelve a Colo Colo, pero todo va bien encaminado para que eso suceda. Así, los hinchas albos celebran y Jorge Valdivia se sumó recientemente para aplaudirlo.

El King se acerca cada vez más a su esperado regreso al Cacique tras 15 años jugando en Europa y los dos últimos en Brasil, y el Mago aplaude la operación en su rol de comentarista deportivo.

Fue en el programa F90 de ESPN Chile que el también exjugador albo formado en Macul fue consultado sobre si estaba contento por que se concrete la tan anhelada vuelta del Rey Arturo. Y Valdivia habló fuerte y claro.

“Yo no utilizaría la palabra contento porque el que tiene que estar contento es Arturo, su familia, sus hijos si es que tienen un cariño o afecto por la institución”, disparó de entrada el ex seleccionado nacional.

Tras eso, Valdivia destaca que “yo desde este lado lo único que puedo decir, más allá de tener algún sentimiento y cariño por Arturo porque lo conozco hace años, es que si puedo hablar como Arturo Vidal jugador“.

“Nos hace falta una sumatoria de ídolos”

“En esta situación nosotros estamos hablando de la posibilidad de Vidal como jugador que llegue a Colo Colo, y si llega a Colo Colo sin duda que va a ser una felicidad completa para él, para sus cercanos, su familia, para el hincha sin duda”.

Después, el mítico exfutbolista criollo, campeón de la Copa América 2015 con la selección chilena, apunta que “sumado a todo esto a nosotros nos hace falta una sumatoria de ídolos“.

Según el Mago, es necesario “que vuelvan este tipo de jugadores que no solamente te agregan y te aportan desde lo futbolístico, sino que agregan también de lo comercial“.

“A ver, cuántos de nosotros no vemos los Twitch de Arturo y nos reímos, la mayoría se ríe por más que a veces se le arranque la cadena y hable de otros jugadores, que me imagino que si él firma en Colo Colo no va a continuar en ese ejercicio, pero creo que le va a hacer bien al fútbol”, añadió.

Para cerrar, apunta que “y si es verdad que Blanco y Negro unificó la votación a favor de Arturo, ahora falta lo más difícil”.

“Es lo más complejo y que determinará el futuro de Arturo en Colo Colo o no, y es difícil. Es difícil porque ahora viene el tema de ‘yo quiero más’ y ‘no es que yo no tengo tanto’, ‘arreglemos por acá’, etcétera, entonces acá lo importante, en esta situación para el hincha colocolino, es que hay claridad en relación a Blanco y Negro”, concluyó.

Revisa las palabras de Valdivia:

¿Cuántos años jugó Arturo Vidal en Colo Colo?

El King debutó como futbolista profesional en 2005 con la camiseta del Cacique, y jugó en el club que lo formó hasta 2007 para irse al Bayer Leverkusen. En Macul jugó 56 partidos, donde anotó cinco goles y dio cinco asistencias, además de ganar el Apertura 2006, Clausura 2006 y Apertura 2007.

