Arturo Vidal encamina su regreso a Colo Colo, el club en el que se formó. Por eso se muestra entusiasmado por las negociaciones que tendrá en los próximos días con los dirigentes del Cacique.

Eso sí, hay algo que le hace ruido: que se ponga en duda su estado físico. Esto debido a la operación a la rodilla derecha que tuvo en septiembre, cuando se lesionó jugando por la selección chilena.

Y mandó un recado potente a quienes dudan de que está recuperado. Entre ellos a Johnny Herrera, que hace un par de semanas comentó que su regreso a Colo Colo es porque no tiene más ofertas.

“Cuando estás saliendo de una operación, no juegas hace cuatro o cinco meses, prácticamente estando sin club, no es un momento de exigir. Creo que lo que le queda sería Colo Colo. Y por un sueldo muy bajo además”, señaló el ex arquero de la U.

“Un jugador puede poner condiciones en un peak. Lamentablemente viene saliendo de una lesión grave y nadie sabe su real condición física”, agregó en TNT Sports.

Respuesta de Vidal

El King, a la salida de Juan Pinto Durán este martes, aprovechó la prensa que lo entrevistó para callar esas críticas.

“No hablen más de mi edad, de mi lesión. Escuché que porque estaba lesionado vuelvo a Colo Colo. No vuelvo porque estoy lesionado, vuelvo porque quiero colocar a Colo Colo donde se merece en Sudamérica”, expresó de manera tajante.

Luego el King confesó que su caso no es igual al de otros jugadores. “No me comparen más con los que han vuelto a Chile, porque no es mi caso. No vuelvo a retirarme, vuelvo a ganar cosas si es que se da”, cerró.