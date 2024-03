Colo Colo vive la semana más importante de la temporada, porque este miércoles empieza a definir su suerte en la Copa Libertadores de América ante Sportivo Trinidense de Paraguay, y el domingo chocará con Universidad de Chile en el Superclásico.

Una de las grandes incógnitas en el Cacique es el estado de Arturo Vidal, quien no estuvo citado para la victoria por 2-0 ante Huachipato por el Campeonato Nacional, debido a los problemas musculares que tuvo el pasado jueves ante Godoy Cruz por el certamen internacional.

Pese al descanso que le dieron al King, el ex Juventus está en condiciones de jugar, sin embargo el entrenador de los albos, Jorge Almirón, tiene pensando un plan especial para el mediocampista, de cara a la semana “más caliente” del año para Colo Colo.

Reservan al King

Tras la victoria ante Huachipato habló Almirón, quien fue claro en decir que van a llevar de a poco a Vidal, para que así no se lesione de gravedad y sea alternativa.

“Lo estamos cuidando. Ante Godoy Cruz otro jugador no llega, él lo hizo hasta donde pudo. La idea es no seguir sumando minutos así y hacerlo más prolongado, así que esperamos que pueda llegar”, señaló el ex DT de Boca en conferencia de prensa.

Lo cierto es que este lunes se filtró la idea que tiene el estratega de Colo Colo con el natural de San Joaquín, porque tiene en mente que sea reserva en Paraguay ante Sportivo Trinidense, según dio a conocer el reportero de radio Agricultura Cristian Alvarado.

“Para el partido del miércoles no va a comenzar como titular. Dependiendo del trámite del partido, seguramente sumará 20 o 25 minutos si es necesario“, dio a conoce rel citado comunicador.

Luego, habló del Superclásico: “Pero donde están apuntando desde el cuerpo técnico es que sea titular el domingo ante Universidad de Chile“.

De esta forma, el más seguro titular en el mediocampo de Colo Colo ante los paraguayos será Vicente Pizarro, quien será acompañante de Esteban Pavez y Leonardo Gil, en el partido de ida por la Fase 3.

¿Cuándo juega Sportivo Trinidense vs Colo Colo por la Copa Libertadores?

Colo Colo vuelve a saltar a la cancha este miércoles, cuando desde las 21:30 horas se mida ante Sportivo Trinidense, en el estadio Tigo La Huerta de Asunción, por la ida de la Fase 3 de la Copa Libertadores de América.

