¿Llega o no? Jorge Almirón aclara situación de Arturo Vidal para el Superclásico

Colo Colo cerró una semana perfecta venciendo a Huachipato y se prepara para otra que será igual de exigente. El Cacique tiene por delante Copa Libertadores y el Superclásico ante Universidad de Chile, duelo para el que Arturo Vidal es la gran duda.

El King no lo ha pasado bien con los problemas físicos en los primeros partidos de la temporada y preocupa en el Monumental. En la llave con Godoy Cruz apenas disputó un tiempo y este domingo no fue ni al banquillo, lo que tiene a los hinchas atentos.

Con los duelos con Sportivo Trinidense y la U por delante, en el Cacique esperan contar con el bicampeón de América a toda costa. Así por lo menos lo dejaron claro tras el encuentro, donde aseguraron que no se perderá el choque con el Bulla por ningún motivo.

Jorge Almirón asegura que Arturo Vidal no se pierde por nada el Superclásico

Arturo Vidal no pudo estar presente ante Huachipato y su aparición en la Copa Libertadores es toda una incógnita. Sin embargo, en Colo Colo esperan que pueda jugar sí o sí la próxima semana, ya sea ante Trinidense o en el Superclásico con la U.

Jorge Almirón habló en conferencia de prensa tras el triunfo ante Huachipato y se refirió a la situación del King. El técnico llamó a la calma y señaló que el volante “llegará bien, estamos dosificando”.

“Lo estamos cuidando. Ante Godoy Cruz otro jugador no llega, él lo hizo hasta donde pudo. La idea es no seguir sumando minutos así y hacerlo más prolongado, así que esperamos que pueda llegar”, añadió.

Pero a pesar del optimismo, Jorge Almirón reconoció que no es seguro que esté en Copa Libertadores. Eso sí, ante la U estará a toda costa. “Si Arturo no llega al 100, para no seguir prolongando la lesión, el domingo de seguro estará”.

“El clásico no se lo perderá por nada, así que si no es el miércoles, el domingo”, sentenció el DT. Con ello, le dejó claro al Bulla que no puede relajarse y mucho menos descartar al volante como uno de los jugadores que estará en el derbi del fútbol chileno.

Colo Colo espera por la recuperación de Arturo Vidal para la Copa Libertadores o el Superclásico con la U. El King hará lo posible para estar contra Sportivo Trinidense y, si no es así, se la jugará por llegar contra el Bulla a como dé lugar.

¿Cuáles son los números de Arturo Vidal esta temporada?

Arturo Vidal ha logrado disputar cuatro partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo en lo que va de temporada. En ellos ha marcado un gol, no registra asistencias y alcanza los 299 minutos en el terreno de juego.

¿Cuándo es el Superclásico entre Colo Colo y la U?

Colo Colo buscará estirar su invicto en el estadio Monumental ante Universidad de Chile. El Superclásico del fútbol chileno está agendado para el próximo domingo 10 de marzo desde las 18:00 horas.

