"Me sale de sangre": Carlos Palacios calienta el Superclásico con la U

Colo Colo sigue encendido y volvió al triunfo en el Campeonato Nacional 2024. Este domingo y de la mano de Carlos Palacios, el Cacique se impuso por 2 a 0 ante Huachipato para llenarse de confianza de cara al Superclásico con Universidad de Chile.

Si bien tiene Copa Libertadores entre semana, el próximo fin de semana el Cacique disputará uno de sus partidos más importantes del año. Defendiendo su invicto de 21 años en el Monumental, los albos tendrán que arreglárselas para pelear en ambos frentes.

Uno de los que se ve más que entusiasmados por disputar el encuentro fue precisamente Carlos Palacios. La Joya le dedicó cánticos al archirrival junto a los hinchas y calentó lo que será el duelo del día domingo.

Carlos Palacios palpita el Superclásico con un aviso

Carlos Palacios fue la figura de Colo Colo en el triunfo ante Huachipato y su nivel ilusiona a los hinchas de cara al Superclásico. Ante la U, la Joya intentará defender el invicto en el Monumental para así seguir dominando al archirrival.

Tras el duelo con los Acereros, el extremo conversó con TNT Sports sobre lo ocurrido en Pedrero. “Sabíamos que iba a ser un partido duro, difícil, parecido al de la Supercopa. Cambiaron la formación así que no sería igual, veníamos con desgaste del partido del jueves que fue duro. Estoy contento por el equipo, que demostró que está preparado para pelear en todos los ámbitos”.

“Veníamos algunos con el desgaste del jueves, otros se quedaron para recuperarse. Se hace difícil porque son partidos duros, hoy también. Huachipato es un gran equipo, pero estoy feliz por lo que está haciendo el equipo”, añadió.

A diferencia de otras jornadas, esta tarde Carlos Palacios volvió a jugar como extremo y no como el falso nueve. “Me tocó jugar ahí toda la pretemporada, pero me siento cómodo. Con tal de ayudar, yo feliz. Tengo la confianza de mis compañeros y del técnico, hoy me tocó más centralizado, después a la banda. Donde sea, para aportar, yo feliz”.

Abandonando la cancha con algunas molestias, instaló la preocupación en los hinchas. “El tobillo, cuando jugábamos con Independiente del valle, también era eso. Pero no es nada grave”, dijo para calmar a los fanáticos.

Finalmente se refirió a los cánticos a la U de cara al Superclásico. “Siempre fui hincha de Colo Colo así que me sale de sangre. Tenemos un partido duro en Paraguay y vamos a dejarlo todo, después pensaremos en el domingo”, sentenció.

¿Cuáles son los números de Carlos Palacios esta temporada?

En lo que va de temporada 2024, Carlos Palacios ha disputado cuatro partidos oficiales en total con la camiseta de Colo Colo. En ellos ha marcado dos goles, no ha dado asistencias y alcanza los 323 minutos dentro del terreno de juego.

¿Cuándo es el Superclásico?

Colo Colo buscará estirar a 22 años su invicto ante la U en el estadio Monumental. El Superclásico del fútbol chileno se disputará este domingo 10 de marzo a las 18:00 horas.

