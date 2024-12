Colo Colo inició la búsqueda de un nuevo arquero de cara al 2025 luego que Brayan Cortés decidiera no renovar su contrato con los albos. El iquiqueño se marcha del club a sus 29 años al León de México, dejando libre unos guantes que tuvieron dueño durante varias temporadas.

En ese sentido la danza de nombres ya comenzó en el Estadio Monumental, saliendo a la luz varias opciones más que interesantes para el puesto. Uno de ellos es el de Ignacio González, quien a sus 35 años cerró una gran temporada con Everton.

¿Una revancha en Colo Colo?

Nacho fue formado en el Cacique y por lo mismo son varios los que creen que se merece una revancha en los albos, algo que fue abordado por el propio guardameta en charla con ESPN.

Al ser consultado por sus opciones en Colo Colo, el meta respondió que “yo, en ese sentido, soy muy respetuoso con los equipos en donde estoy. Everton me vino a buscar, me presentó un lindo proyecto, y yo estoy muy feliz allí”.

“A mí lo que me afectó en Colo Colo es que me fui con 20 años a préstamo a Puerto Montt, y después cuando vuelvo ya no tenía una competencia como en las inferiores”, agregó.

En ese sentido el formado en el Popular aseguró que “uno sabe que en un arco así debe entrar y rendir. Eso se sabe desde muy chico en el arco de Colo Colo, y afecta mucho no tener ese proceso de competencia previa”.

“Los canteranos siempre tienen que esperar que pase algo, como por ejemplo, que se lesione el portero adulto, y se apuesta poco al proceso”, concluyó.

Los números de Ignacio González en Everton

En su primer año con los viñamarinos el meta de 35 años disputó 33 encuentros, en los cuales recibió 40 goles y entregó en siete ocasiones su arco imbatido en 2922 minutos de acción.