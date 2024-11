Ignacio González, el otro "héroe" de Colo Colo reconoce llamados albos: "Me tienen el teléfono..."

La definición del Campeonato Nacional estuvo electrizante, porque Universidad de Chile luchó hasta el final para amagar a Colo Colo, pero los albos terminaron ganando el torneo.

El Cacique aprovechó su empate ante Deportes Copiapó en el norte y la igualdad de la U ante Everton en el Nacional, para quedar en la cima de la tabla de posiciones tras 30 fechas con dos puntos de ventaja.

Una de las figuras en la jornada decisiva fue el arquero Ruletero Ignacio González, formado en Colo Colo, quien con sus contenciones ayudó a que los laicos no ganaran y de paso, forzaran una final.

Ignacio González no se olvida de Colo Colo y festeja con Everton

El Nacho González, figura de la cancha este domingo en el Nacional, conversó el día después de la definición con RedGol y reconoció que el encuentro ante los azules estuvo muy reñido, y que al final felicitó a los futbolistas universitarios por su rendimiento en la temporada.

“Uno en la vida tiene que saber ganar, tiene que saber perder y tiene que saber reconocer muchas cosas. La U durante todo el año hizo partidos muy buenos, es un rival muy difícil, llegó hasta la última fecha peleando el torneo, por eso cuando terminó el partido, y fue algo que me destacó mucha gente, tenía cerca a Fabián Hormazábal y fui a felicitarlo y le dije que tenía que sentirse orgulloso de lo que han construido. Le dije que no se tenían que reprochar nada“, indicó el portero.

Luego, González habló de Colo Colo y la opción de volver a Macul, porque recalcó que le han pedido mucho su retorno los hinchas, aunque por ahora se concentra en Everton, donde tiene contrato vigente hasta finales de 2025.

Ignacio González atajando en el Nacional. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

“Los hinchas de Colo Colo me hacen saber su cariño en la calle, me tienen el teléfono reventado de eso, para que vuelva, pero en eso yo soy muy cauto y siempre soy muy respetuoso del club al que estoy defendiendo. Everton apostó por mí el año pasado, me hicieron un seguimiento, yo había jugado acá y yo soy de la ciudad, estoy muy contento en Everton y lo que pienso es que es bueno haber clasificado a una Copa internacional”, explicó.

Para finalizar, no quiso reconocer que está feliz por cómo se dio la definición del torneo, con un título para Colo Colo y el segundo lugar de la U, en parte, gracias a sus atajadas.

“Jajajá, justo es que Everton haya entrado a una Copa”, remató.

