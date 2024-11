La definición del Campeonato Nacional fue emotiva, porque llegaron hasta la última fecha Colo Colo y Universidad de Chile con la opción de ganar el torneo, el que finalmente fue para los albos.

El Cacique quedó dos puntos sobre la U, tras el empate del campeón con Copiapó y de los laicos con Everton, respectivamente.

El equipo de Gustavo Álvarez tuvo la chance de ir a una Súper Final con Colo Colo, porque tuvo muchas chances de desnivelar ante los Ruleteros, pero no fueron capaces de vencer a Ignacio González.

La rabia de Cristián Caamaño con la U

Uno de los periodistas más cercanos a la U es Cristián Caamaño, de hecho en sus redes sociales se define como “azul”, y este lunes se descargó tras el empate ante Everton y el título de Colo Colo.

“Lo de la U fue una farra , porque independiente de las circunstancias que Colo Colo fuera campeón era lo más probable, saber que Colo Colo no ganaba su partido la U no podía permitirse otro resultado que no fuera el triunfo”, dijo el comentarista en radio Agricultura.

La U no pudo ganar el título. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Luego, explicó que a la U “le faltó tranquilidad calidad, personalidad, pero por sobre todo finiquito”.

Para cerrar, analizó la jugada del gol anulado a Leandro Fernández por Francisco Gilabert tras ver la falta de Marcelo Morales en el VAR.

“A simple vista a mí me pareció falta, pero como está Gilabert en el ‘siga siga’, dejó pasar unas situaciones parecidas e imaginé que iba hacer lo mismo. Ahí es donde se genera la discusión, pero es una falta cobrable”, cerró.