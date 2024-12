Ya es un hecho: Brayan Cortés no sigue en Colo Colo y tiene todo listo para convertirse en refuerzo de León de México, donde será dirigido por el ex DT de la selección chilena, Eduardo Berizzo. El meta terminó contrato con los albos y no renovó, partiendo como jugador libre a tierras aztecas.

Uno que se pronunció sobre la partida de Cortés a México fue Claudio Borghi. El Bichi se encuentra con el buzo puesto en el estadio Monumental puesto que dirigirá a Colo Colo leyendas en el duelo de exhibición contra River Plate.

Al Bichi, de nacionalidad argentina pero un chileno más para el fútbol criollo, no le gustó mucho la partida del 1 de La Roja al fútbol mexicano.

“Yo creo que no es lo mejor, hubiese optado por Vélez Sarsfield, que era otra posibilidad. Pero los jugadores tienen un deseo deportivo y otro económico. Evidentemente un contrato por cuatro años a la edad que tiene Brayan es un contrato interesante”, dijo Borghi.

Cortés es muy petiso para ir a Europa

El ex seleccionado argentino sentenció que “no me voy a meter en las cifras, porque no me corresponde, pero creo que es un arquero petiso para ir a Europa, no le daba. Esperemos que en México le vaya bien”.

El profundo lamento de Claudio Borghi por Brayan Cortés.

Por otro lado, el Bichi se refirió a la celebración del centenario de Colo Colo este 2025 que está por venir: “cuando llegas y no eres colocolino, este club te atrapa. La mayoría son criados en el club, pero otros no, y agarran a esta familia que es Colo Colo donde te hacen sentir muy bien”, expuso.

Añade que “todos los colocolinos esperamos que el centenario sea una fecha especial. Nadie se dio cuenta de dónde nació Colo Colo y hasta dónde llegó. No es el club más viejo, pero sí el más popular y más ganador. Hay mucha historia que contar”.

Claudio Borghi sentencia que “ojalá el centenario signifique una mejora en el estadio, un buen equipo, una buena Copa Libertadores y repetir el título en el campeonato”.