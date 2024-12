Claudio Bravo rompió el silencio tras convertirse en el primer candidato para reforzar el arco de Colo Colo, esto tras la salida definitiva de Brayan Cortés para partir a México como jugador libre. Pese a mostrarse agradecido por la con sideración, el retirado arquero dejó botando que es imposible volver a la actividad profesional.

“No hemos tenido ninguna llamada formal o reunión con Colo Colo para ese tipo de cosas, es muy difícil volver a jugar, creo que tomé una decisión hace un tiempo atrás”, dijo Bravo en medio de una actividad pública en La Reina.

Agregan que “siendo sincero, he estado en otras actividades, con una vida diferente, pensé que iba a extrañar más el fútbol y no ha sido así, y por la personalidad que tengo, no hecho mucho en falta el día a día que tenía antes”.

Respecto a las especulaciones tras verse en el estadio Monumental, explicó que “fui al club, acompañado por mi hijo, pero fue una visita enfocada a las divisiones menores, el fútbol formativo, pero ahí tener una reunión formal para x cosa, no ha existido”.

Bravo rompe el anhelo de Colo Colo y Blanco y Negro

De esta manera, Bravo la deja muy difícil para que Colo Colo descuelgue sus guantes. En las últimas horas ha trascendido que el Cacique va con todo por el bicampeón de América y los rumores apuntaban que el Capi ahora sí estaba dispuesto a conversar para no interferir en la carrera de Brayan Cortés.

Claudio Bravo diluye opción de volver al fútbol como refuerzo de Colo Colo.

“Sólo tengo agradecimiento del club, de Aníbal (Mosa), de los hinchas y compañeros, pero no existe nada de eso, estoy tranquilo en el campo viviendo una vida muy distinta a la que tenía”, añadió Bravo.

Sentenció que “estoy en otra etapa de mi vida, no me gusta mucho sobrexponerme, lo viví muchos años, pero hay que ser asertivo y recibir este tipo de reconocimientos e invitaciones”.

Cabe recordar que Claudio Bravo, que cumplirá 42 años el próximo 13 de abril de 2025, anunció su retiro el pasado 26 de agosto de 2024, poco después de quedar libre en el Real Betis y ser parte de la selección chilena de Ricardo Gareca en la Copa América. El Capi sigue sin intenciones de dejar el retiro.