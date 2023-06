Colo Colo puede ganar, empatar o perder en su visita a Boca Juniors por la quinta fecha de la fase de grupos de la Copa Libertadores, pero el cargo de Gustavo Quinteros no está ni cerca de estar en juego. O así al menos lo dejan en claro cuatro históricos miembros de la familia alba.

En la previa del cruce entre el Cacique y los Xeneizes en La Bombonera este martes 6 de junio, Jorge Contreras, Eddio Inostroza, José Luis Álvarez y Vladimiro Mimica hablan en exclusiva con RedGol para analizar el encuentro. Así, aunque se dividen sobre la suerte alba en el terreno de juego, todos coinciden en que tras el pitazo final el técnico argentino-boliviano continuará como DT a un costado.

“Ni siquiera está en discusión la continuidad de Quinteros”

El popular relator del Eterno Campeón en la Copa Libertadores 1991, deja en claro de entrada que “no, yo creo que no. Yo creo que ni siquiera está en discusión la continuidad de Quinteros en Colo Colo, más allá del resultado que obtenga en la Copa Libertadores”.

Y, Vladimiro, con una mano en el corazón, ¿cómo le irá a los albos en Argentina? “Viene de perder Boca 1-0, tampoco anda bien, pero hay que jugar en La Bombonera. Yo honestamente creo que para mí no sería extraño un golpe a la cátedra, sería un sueño ganar, pero un golpe a la cátedra es no perder. Colo Colo no perdiendo mantiene vivas las esperanzas de clasificar en el partido final a la fase siguiente de la Copa Libertadores”, apuntó.

Por otra parte, Pelé Álvarez también es tajante. “No, no creo que se juegue el puesto. Yo creo que Quinteros se está cansando de que no le traigan lo que quiere, en cualquier momento va a decir ‘bueno, hasta aquí nomás llego yo porque no me están trayendo lo que estoy pidiendo'”.

“No es que Quinteros se esté jugando el puesto, no creo que puedan cortar a un entrenador que los tiene arriba todavía en las posiciones, y si no clasificamos yo creo que vamos a estar ahí en la Sudamericana, entonces no creo que digan ‘oye, hay que cortar al técnico’, no depende de eso, a pesar de que sí nos va a doler mucho no poder pasar esta fase”, complementa.

Sobre el encuentro, Álvarez sostiene que “tendría que haber alguna esperanza, el tema es como plantee el partido nuestro entrenador, ahí tendríamos que mínimo sacar un buen resultado, y un buen resultado para mí es ganar, alguna vez tenemos que ir a ganar allá. No hay que ir a aguantar, a esperar un poco, a darles la mitad de cancha, no, tenemos que ir a ganar”.

Yeyo Inostroza es consultado por como cree que le irá a Colo Colo ante Boca en La Bombonera: “Con una sola mano para que no se escape el corazón, se va a sufrir bastante porque nos vamos a encontrar un Boca que elevó su nivel en las últimas semanas. Todos lo comentaban en Argentina, donde está constantemente jugando en la liga interna, y ha elevado su nivel. Y también hay un Colo Colo inestable en su fútbol, yo creo que Colo Colo se juega una opción linda si es que obtiene un buen resultado, de todas maneras, cosa que va a ser difícil”, detalla.

Finalmente es Coke Contreras quien opina que la continuidad de Quinteros en Macul “no pasaría por el partido con Boca Juniors. Dado el potencial y la importancia del rival, sí tiene mucho que ganar pero no tanto que perder”.

“Creo yo que no está en los planes de Colo Colo el tener que cambiar por un partido o porque la temporada no ha sido buena, le toca de visitante con Boca Juniors y no sé si es un partido para en un momento dado ponerle la guillotina al técnico”, concluyó.

Recuerda que puedes seguir toda la acción de Colo Colo en la Copa Libertadores y el duelo vital ante Boca Juniors este martes 6 de junio desde las 20:00 horas a través de Star+ y con la cobertura exclusiva de RedGol.