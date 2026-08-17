Hinchas reaccionan a tibia reacción de Vozinha tras gol de Colo Colo: “No sabe dónde está”

Un video captó a Vozinha tras el gol de Javier Correa. A los hinchas les llamó la atención el poco entusiasmo exhibido.

Colo Colo vivió una jornada llena de emociones en el Monumental. El 2-2 resultó amargo, pues a los albos los igualaron en los descuentos, aunque antes de eso el elenco Popular dio vuelta el marcador ante O’Higgins.

Eso provocó un delirio en las 40 mil personas que llegaron al Monumental. En realidad, no en todos, porque captaron a Vozinha tras el parcial 2-1 de Javier Correa y su reacción fue inesperada.

Lejos de volverse loco como el resto de los asistentes al Monumental, en un video que el periodista Maks Cárdenas subió a sus redes sociales se pudo ver la tibia manera de festejar del meta africano.

El poco entusiasmo de Vozinha al gol de Correa

Apenas levantó uno de sus brazos y su cara estuvo lejos de ser muy efusiva, lo que llamó la atención de los hinchas colocolinos que comentaron la situación.

Vozinha aguarda por su debut en Colo Colo

“Es mi idea o Vozinha anda siempre con cara de no saber aún dónde está metido”, fue uno de los mensajes más llamativos de la publicación.

Luego agregaron otros usuarios “no se vaya a desmayar de la emoción” y “tiene cara de qué hago acá”, ya que estaba poco entusiasmado tras dar vuelta el resultado.

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Habrá que ver cómo se muestra cuando le toque debutar, decisión que tomará Fernando Ortiz en los próximos días cuando Colo Colo regrese a los entrenamientos.

Muchos esperan que juegue contra U de Chile, el domingo, en el Estadio Nacional. De lo contrario habrá que esperar a Copa Chile, ante Unión Española, el miércoles 26 de agosto.