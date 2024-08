La Copa Libertadores 2024 sigue teniendo a Colo Colo como protagonista. En los octavos de final de vuelta, los Albos enfrentan a Junior de Barranquilla en una apretada serie. Por esta razón, te contamos cómo se define en caso de que haya igualdad en el marcador global.

La ida disputada en el Estadio Monumental terminó con el marcador 1-0 en favor de los dirigidos por Jorge Almirón. Este resultado les da la posibilidad de visitar Colombia con mayor confianza, aunque saben que la ventaja es mínima y no se pueden confiar. El Tiburón querrá quedarse con la victoria para seguir en carrera, pero los Albos han demostrado experiencia a la hora de manejar situaciones adversas.

¿Hay tiempo extra o penales en caso de empate en la Copa Libertadores 2024?

De acuerdo al reglamento de la competición, en caso de haber empate en el marcador global tras los 180 minutos la llave se definirá desde el punto penal de forma directa, sin tiempo extra. Esta situación cambia en la final, donde sí hay alargue. Vale recordar que el gol de visita no vale doble en caso de igualdad, por lo que habrá penales en caso de que Junior gane por un gol de diferencia.

Colo Colo cambia camiseta

Los Albos hicieron la pega al ganar en condición de local y en Barranquilla intentarán demostrar que el 1-0 con gol de Vicente Pizarro es más que suficiente para avanzar a la ronda de los ocho mejores equipos de América. Junior intentará dar vuelta la serie como local.

El Estadio Metropolitano Roberto Meléndez promete ser una caldera y Colo Colo no mostrará la misma cara. No por un cambio táctico o algo así, sino que tendrá que cambiar de camiseta. El Tiburón al tener camiseta roja y blanca, obligó a los dirigidos por Almirón a no usar la indumentaria habitual. En Colombia los Albos jugarán con la dorada, misma con la que perdieron ante Fluminense e igualaron contra Alianza Lima.