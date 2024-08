El técnico del Cacique reveló que una de sus figuras no llegará al encuentro. Todavía no tiene fecha para jugar.

Colo Colo afina los últimos detalles para ir a buscar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Libertadores. El Cacique se enfrenta a Junior de Barranquilla en Colombia con la obligación de romper con años de fracasos internacionales.

El elenco dirigido por Jorge Almirón llega al encuentro con la gran duda de Arturo Vidal, pero también con alguien que los hinchas están esperando. Sin embargo, tendrán que quedarse con las ganas de verlo en acción por ahora.

Se trata de Jonathan Villagra, quien nuevamente será baja en el Cacique y no estará presente en la Copa Libertadores. El último refuerzo para la segunda rueda aterrizó en el Monumental y lo hizo con varios problemas físicos que hoy lo dejarán sin poder sumar minutos.

Jonathan Villagra sigue sin poder debutar con Colo Colo

Colo Colo espera por su último entrenamiento para confirmar a su once inicial para el duelo con Junior de Barranquilla en la Copa Libertadores. El Cacique, además de la grave lesión de Alan Saldivia y de los problemas físicos de Arturo Vidal, espera por su último refuerzo y tendrá que seguir haciéndolo.

Jonathan Villagra nuevamente será baja en Colo Colo a pesar de haber sido presentado hace ya varios días. Foto: Photosport.

Jonathan Villagra no estará a disposición para el duelo en Colombia por el torneo continental. El ex defensor de Unión Española viajó con el plantel para este partido y había esperanza en que hiciera su estreno, pero no ocurrirá.

Así por lo menos lo confirmó Jorge Almirón este lunes en conferencia de prensa, donde detalló que todavía no tiene pensado el estreno del zaguero. “Estuvo enfermo e internado, pero no va a jugar”, dijo de inmediato el DT.

El técnico de Colo Colo remarcó que “viajó con nosotros porque es parte del grupo, está entrenando, pero no está contemplado que juegue. Sólo vino con la delegación”.

Con esto, quedará esperar para ver cómo sigue su adaptación luego de los problemas respiratorios que sufrió antes de sumarse al Eterno Campeón. La idea es que esté listo antes de septiembre, pero dependerá de su evolución y del análisis de Jorge Almirón sobre su verdadero estado.

Colo Colo se queda con las ganas una vez más de ver el debut de Jonathan Villagra. El Cacique va a Colombia a buscar el golpe que le permita entrar entre los ocho mejores clubes de la Copa Libertadores y así seguir soñando en grande.

¿Cuáles son los números de Jonathan Villagra esta temporada?

Jonathan Villagra llegó a Colo Colo luego de haber disputado un total de 12 partidos oficiales con Unión Española esta temporada. Un gol, ninguna asistencia y 1.080 minutos son su saldo hasta ahora.

¿Cuándo juega Colo Colo con Junior?

Colo Colo intentará clasificar a los cuartos de final de la Copa Libertadores en Colombia. El Cacique visita a Junior de Barraquilla este martes 20 de agosto desde las 20:30 horas.

