Este jueves 22 de febrero, Colo Colo hará su debut en la Copa Libertadores cuando enfrente a Godoy Cruz de Mendoza, para la cual su entrenador Jorge Almirón anticipó que cuenta con todo su plantel a disposición, entre ellos su último refuerzo, Guillermo Paiva.

De todas formas, el estratega argentino es enfático en asegurar que el delantero paraguayo “llegó hace muy poquito. Cuando hay una transferencia tienes 3 o 4 días de parate, no está al 100 por ciento“.

A pesar de ello, Radio Cooperativa dio a conocer que Paiva “está citado en Colo Colo para el partido frente a Godoy Cruz por Copa Libertadores; y es una de las novedades en la nómina viajera de Jorge Almirón”, y agregan que el atacante “está en buenas condiciones físicas y futbolísticas”.

Cabe señalar que en su presentación, el paraguayo dejó en claro sobre su estado actual que “llego bien físicamente, estoy a disposición del profesor. Si me toca o no me toca, estaré apoyando al equipo pensando en el partido con Godoy Cruz”.

¿Cómo llega Colo Colo para duelo por Libertadores?

El equipo de Almirón arrastra una racha positiva desde su llegada a la institución, a tal punto que, además de su positivo estreno en el Campeonato Nacional 2024, donde golearon por 3-0 a Unión Española, no conocen de derrotas.

Colo Colo 0(4) – 0(3) Rosario Central / Serie Río de La Plata

Nacional 0-1 Colo Colo / Serie Río de La Plata

Liverpool 3-4 Colo Colo / Serie Río de La Plata

Everton 0-1 Colo Colo / Copa Viña del Mar

Colo Colo 2-0 Huachipato (suspendido) / Supercopa

¿Cuál será el siguiente partido del Cacique?

Tras su presentación en Copa Libertadores, Colo Colo volverá a la acción por el torneo nacional este domingo 25 de febrero, cuando deban visitar a O’Higgins, en el Estadio El Teniente de Rancagua, desde las 18:00 horas.

