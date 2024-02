Guillermo Paiva ya se entrena como uno más de los jugadores de Colo Colo. El delantero fue anunciado el viernes y este lunes tuvo su presentación oficial como nuevo refuerzo del Cacique para la temporada 2024, donde habló de todo.

El atacante paraguayo habló en conferencia de prensa y se mostró feliz de aterrizar en el Eterno Campeón. “Llegué hace poco y me he metido con los compañeros. Estoy muy contento de estar acá, espero que se dé de la mejor manera para ayudar al equipo”.

Guillermo Paiva aprovechó para contar lo que los hinchas se encontrarán al verlo. “Me gusta asociarme, me gusta salir a jugar y pisar el área. Daré lo mejor de mí, entrenaré y me meteré para que ojalá me salga todo”, recalcó.

Con la salida de Damián Pizarro en junio, el delantero está llamado a ganarse el puesto lo antes posible, algo que lo motiva. “Le meteré ganas, creo que me caracterizo por las ganas que le dio. Pizarro es un buen jugador, sé que se va pronto y espero que nos ayude mientras esté en el club”.

En esa misma línea, aseguró que está en condiciones de jugar de inmediato y hasta se postuló para la Copa Libertadores. “Llego bien físicamente, estoy a disposición del profesor. Si me toca o no me toca, estaré apoyando al equipo pensando en el partido con Godoy Cruz”, dijo.

Guillermo Paiva y sus razones para fichar por Colo Colo

Después de varios años en Olimpia, desde donde salió por breves periodos a Zamora y Náutico, Guillermo Paiva decidió salir de su zona de confort. El paraguayo explicó por qué aceptó ser jugador de Colo Colo y aseguró que el pelear por ser el 9 albo lo entusiasma.

“Estoy muy feliz con esa responsabilidad. Sé que es un club muy grande, el mejor de Chile, así que estoy contento y espero dar mi granito de arena”, detalló Batipilsen, como lo apodaron en su país. “Estoy muy contento, feliz de estar acá. Sé que es una oportunidad muy linda y espero aprovecharla”, agregó.

Para Guillermo Paiva, las principales razones fueron por lo que conoce de Colo Colo. “Uno de los motivos fue porque sé que es un grande, el mejor de Chile, el único campeón de Libertadores. Es una experiencia única venir, compartir con compañeros de alto nivel y espero estar a la altura”.

Además, dijo que no le complica jugar como un falso 9 en el esquema que ha utilizado hasta ahora Jorge Almirón. “Puedo adaptarme fácilmente, puedo jugar de esa manera y espero aportar mi granito de arena” complementó.

Finalmente, Guillermo Paiva no escondió su alegría por compartir camarín con Arturo Vidal. “Lo de Arturo Vidal fue muy lindo el recibimiento que le hicieron. Tenerlo de compañero es una satisfacción, conocemos su historia y espero aprovechar su experiencia para que nos ayude”.

¿Cuáles fueron los números de Guillermo Paiva en 2023?

En la temporada 2023 con Olimpia, Guillermo Paiva logró disputar un total de 36 partidos oficiales. En ellos marcó nueve goles, dio dos asistencias y llegó a los 1.691 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Colo Colo y Godoy Cruz por Copa Libertadores?

Colo Colo tendrá que ir a dar un paso más rumbo a la fase de grupos de la Copa Libertadores en Argentina. El Cacique visita a Godoy Cruz por la ida de la segunda fase este jueves 22 de febrero desde las 21:30 horas.

