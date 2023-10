Con el liderato del Campeonato Nacional 2023 en la mira, para acortar distancias con Huachipato y Cobresal, en Colo Colo sólo tienen una consigna para el Clásico con Universidad Católica: ganar.

Algo que entiende el ex jugador Gonzalo Fierro, multicampeón con el Cacique, que en charla con RedGol advirtió que este partido no es uno más, y que no sólo están en juego tres puntos.

¿Qué piensa Fierro del duelo de Colo Colo con la UC?

“Sin duda que será un partido difícil. Yo creo que, dentro de todo, estamos pendientes de lo que pueda hacer Colo Colo; pero Huachipato ganó y Cobresal sigue puntero”, parte su análisis el Pistolero.

Si bien entiende que el Cacique “dejó una imagen muy positiva ganándole al líder y de la forma que lo hizo, además fue a Calama y consiguió un resultado importante”, advierte que al frente, tendrá una UC que está necesitada de sumar.

“Enfrenta a un equipo que necesita reencontrarse con el triunfo, para la estabilidad también del técnico para la estabilidad del técnico (Nicolás Núñez), que llegó hace un par de meses atrás, así que va a ser un partido, dentro de todo, muy complicado“, agrega Fierro.

¿Quién ganará el Clásico?

A la hora de aventurarse por un resultado, el multicampeón albo advierte que “la Católica es un equipo que, dentro de todos los clásicos que ha jugado en el Monumental, ha sacado buenos resultados“.

“Entonces creo que va a ser un partido vital, de más de tres puntos, porque los dos equipos lo necesitan”, asegura Fierro, quien añade que “Colo Colo lo necesita más el triunfo, porque Huachipato le está presionando”.

¿Cuándo juegan Colo Colo y Universidad Católica?

Albos y Cruzados se ven las caras en el clásico este domingo 1 de octubre. El duelo está programado para las 15:00 horas en el Estadio Monumental.