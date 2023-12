En las últimas horas, tuvimos dos versiones contrapuestas sobre la situación judicial del delantero Jordhy Thompson. La de la Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, asegurando que la víctima, Camila Sepúlveda, “no quiere seguir el juicio”; y de la propia ex pareja del jugador, que desmiente a la autoridad de Gobierno.

A estas versiones, debemos sumar la de otro de los involucrados en este tema, como es la Fiscalía Regional Metropolitana Oriente, quien a través de un comunicado en sus canales oficiales, fue enfática en aclarar que la acción contra el valor de Colo Colo sigue en pie.

“La Fiscalía señala que en relación con la investigación que lleva adelante en contra del futbolista Jordhy Thompson por los delitos de femicidio frustrado y desacato, no obran antecedentes de una supuesta retractación de la víctima“, afirma el ente jurídico.

Pero no quedó allí, pues agregan que “la fiscal del caso, que tiene contacto permanente con la víctima, conversó hoy (domingo) con ella, quien confirmó su disposición a continuar con la causa“, dejando mal parados a la Ministra Orellana en sus dichos por TV.

¿Qué dijo la Ministra Orellana por el juicio a Thompson?

En entrevista con Chilevisión, la secretaria de Estado aseguró que “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado y lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”.

¿Qué dijo Camila Sepúlveda de estos dichos?

La víctima de femicidio frustrado por parte de Thompson aseguró, en diálogo con RedGol que “yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”.

¿En qué está la situación deportiva de Jordhy?

La realidad es que hasta estos momentos, la defensa del jugador no logró juntar los $100 millones de pesos que pidió la Justicia como fianza para permitirle salir del país y firmar su préstamo por seis meses en el Orenburg FC de Rusia, en una operación que corre riesgo de caerse.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

