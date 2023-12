Ex de Jordhy Thompson desmiente a la Ministra Orellana: "Nunca he pensado en no seguir con el juicio"

Camila Sepúlveda, la expareja de Jordhy Thompson, desmintió haber declarado que quiere desistir de acciones judiciales contra el jugador de Colo Colo. La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, declaró este domingo a Chilevisión que “Camila ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio”.

“Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa. Siempre vamos a respaldar las decisiones de las mujeres adultas”, agregó también la jefa de la cartera. Sin embargo, Sepúlveda conversó con RedGol y dejó claro que esos no son sus deseos.

“Yo nunca dije eso y lo encuentro terrible porque me expone más a todo el odio que ya recibo en redes sociales. Ni siquiera se me ha pasado por la cabeza no continuar con el juicio. No desistiría de algo tan grave”, dijo apenada Sepúlveda, quien había desmentido las declaraciones por redes sociales, pero debió borrar su comentario ante expresiones de odio de otros usuarios.

“Lo encuentro gravísimo que haya dicho eso ella, porque se presta para exponerme más. Todo el odio me llega a mí”, agregó Sepúlveda. Además, aseguró que ya tomó contacto con el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género y que desconoce por qué se hicieron las declaraciones.

“Ni siquiera yo sé, nadie sabe por qué la Ministra Orellana dijo eso. Hablé con todos y están todos en shock. Yo nunca en mi vida he hablado con ella. Para que diga algo así… lo encuentro muy grave. Aparte dice que quiero desistir por la exposición y ella al decir esta mentira me expone más”, contó.

Las declaraciones de la Ministra Orellana sobre el caso Jordhy Thompson

La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, conversó con Chilevisión en el marco de la conmemoración nacional contra el femicidio. Ahí, comentó que “Camila ha dicho muy claramente que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que además se siente defraudada”.

“Digo que lo ha dicho Camila porque yo soy integrante del Poder Ejecutivo y no puede referirme a decisiones judiciales por la autonomía de los poderes del Estado. Eso es lo que ha expresado nuestra representada y lo que vamos a respetar”, continuó en diálogo con Rafael Cavada.

“No vamos a continuar a menos que Camila lo decida”, sumó. “Hay muchos intereses económicos de por medio, de representantes, de clubes, etc. Y es algo que cobra mucha relevancia y se habla de la carrera y los excedentes que dejaría para el club, pero eso no son los focos para nosotras”, siguió.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

