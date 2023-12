Expareja de Jordhy Thompson pide no seguir con el juicio contra el jugador de Colo Colo

La expareja de Jordhy Thompson pidió no seguir con el juicio contra del jugador de Colo Colo. Luego de que el atacante fuera formalizado por femicidio frustrado, pero dejado en libertad y con una fianza para poder salir de Chile, Camila Sepúlveda determinó no continuar con acciones judiciales.

La Ministra de la Mujer, Antonia Orellana, lo confirmó. “Camila ha dicho que no quiere seguir con el juicio, que ha sido mucha la exposición y que se siente defraudada. Eso es lo que ha expresado y lo que vamos a respetar, por lo que no pondremos acciones legales a menos que ella lo decida”, dijo en declaraciones que reprodujo La Tercera.

“Nuestro servicio representa los intereses de la víctima y es ella la que nos interesa. Siempre vamos a respaldar las decisiones de las mujeres adultas. Ellas son libres de decidir si quieren seguir o no con un proceso judicial, por eso en este tipo de delito tiene mucha importancia la voluntad de la mujer”, sumó.

La Ministra Orellana también criticó la fianza de 100 millones que determinó la Justicia para que el atacante pueda salir de Chile y continuar su carrera profesional en Rusia. La también periodista recalcó que el femicidio es uno de los delitos más denunciados en nuestro país.

“En estos casos hay mucho riesgo de reincidencia. Quizás con medio mundo de distancia baja el riesgo y es por eso que nuestra representada tiene la voz cantante de evaluar lo que prefiere hacer. Pero este es el tercer delito más denunciado a nivel nacional y es una limitante muy fuerte”, dijo sobre la fianza.

El descargo de la expareja de Jordhy Thompson

La expareja de Jordhy Thompson alzó la voz esta semana para criticar la fianza que determinó la Justicia. Camila Sepúlveda manifestó su decepción porque “nunca se hace justicia” y por el trato que ha recibido como denunciante en un caso de violencia de género.

“Lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada. Quedo tranquila porque se va, pero igual da rabia. O sea puede hacer de todo siempre. Acá nunca se ha hecho justicia con nada, entonces por lo mismo a otras también les da miedo denunciar. Al final las más criticadas somos nosotras”, lamentó.

“Nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Obviamente la estrategia de Colo Colo era mandarlo afuera para que acá no lo condenaran”, dijo. Además, reveló las súplicas de Thompson: “Me dijo ‘mi vida, sólo te pido que no volvamos a lo de antes, di que fue una simple pelea, no quiero perder mi carrera'”.

¿Dónde llamar si soy víctima o conozco de algún caso de violencia intrafamiliar?

La violencia de género y la violencia intrafamiliar no es normal ni se justifica bajo ninguna circunstancia. Denuncia. El Gobierno de Chile dispone de un servicio gratuito y confidencial de Carabineros llamado “Fono Familia 149”. Marcando el 149 recibirás la atención correspondiente.

