Pese a que rechazaron la solicitud de sobreseimiento por tres delitos de lesiones menores en contexto de violencia intrafamiliar, la defensa de Jordhy Thompson tuvo un triunfo judicial este martes. El Tribunal determinó imponer una fianza de 100 millones de pesos para autorizarlo a ir a jugar a Rusia por seis meses.

Las medidas cautelares quedarán suspendidas entre el 25 de diciembre y el 25 de junio. Por esa razón, el jugador que le pertenece a Colo Colo podría viajar a tierras euroasiáticas y militar en el FC Orenburg. Sin embargo, antes debe pagar ese “monto poco aterrizado” que impuso la justicia, según comentó su abogado.

Una que no quedó feliz por esta medida fue Antonia Orellana, ministra de la Mujer y Equidad de Género. Este martes se lanzó el informe del Circuito Intersectorial de Femicidio 2022, en el marco del Día Nacional contra el Femicidio, y allí aprovechó de comentar la situación.

“No estamos hablando de una carrera futbolística, sino que de la vida de una mujer. Debiera ser esa la medida central en la que se evalúen las decisiones. Estamos a la espera de la decisión que nuestra representada quiera tomar, y vamos a respetar siempre su voluntad”, afirmó.

Pese a su indignación, Orellana no criticó la rebaja de medidas cautelares. “Soy integrante del poder Ejecutivo, no me corresponde referirme a las decisiones judiciales. Puedo referirme a cifras, y en un 55 por ciento de los casos, había denuncias anteriores”, agregó la ministra.

“Por lo tanto, tenemos un desafío todos, no solo las instituciones del Ejecutivo, Carabineros y la PDI, de poder medir la gravedad de los hechos desde un inicio. Lamentablemente esto es un problema estructural, así lo ha señalado el fiscal nacional Angel Valencia como uno de los desafíos que quiere abordar en su gestión, el alto número de archivo provisional de suspensión de procedimientos cuando se trata de violencia contra las mujeres”, sentenció.

¿Dónde jugará Jordhy Thompson?

El jugador de Colo Colo es pretendido desde Rusia por el FC Orenburg. Solamente puede llegar ahí cedido por seis meses, hasta que termine la temporada 2023/24. Hay dos condiciones para su fichaje por el club ruso: debe pagar la fianza de 100 millones de pesos y estar disponible para regresar a Chile en cualquier momento si la justicia así lo requiere.

