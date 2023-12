"No quiero perder mi carrera": ex pareja de Thompson revela la súplica del jugador de Colo Colo

Jordhy Thompson jugó su último partido por Colo Colo en octubre, ante Palestino, luego del receso que hubo en el fútbol chileno debido a los Juegos Panamericanos.

Luego de eso fue detenido en noviembre por femicidio frustrado contra Camila Sepúlveda, su ex pareja, quien habló con Chilevisión luego de que se conociera que el futbolista puede pagar una fianza de 100 millones de pesos para suspender su arraigo nacional y así continuar su carrera en el extranjero.

“Lo quieren mandar para afuera para que todo quede en nada. Quedo tranquila porque se va y listo, pero igual da rabia, o sea puede hacer de todo siempre”, comentó Camila sobre la noticia.

Agregó que “acá nunca se ha hecho justicia con nada, entonces por lo mismo a otras también les da miedo denunciar, porque al final las más criticadas somos nosotras”.

También tuvo palabras para Colo Colo, a quien culpa por su forma de actuar. “Nunca va a cambiar porque le perdonan todo. Obviamente la estrategia de Colo Colo era mandarlo para afuera para que acá no lo condenaran”, contó.

De todas formas esto último no tiene concordancia, debido a que la investigación sigue su curso si es que Thompson va a jugar al extranjero. Incluso debe retornar a Chile en caso de que se efectúe el juicio.

La súplica de Thompson

Camila Sepúlveda reveló cosas que ocurrieron el día de la pelea, el domingo 5 de noviembre, donde ella denuncia que hubo un intento de asfixia por parte del jugador.

“Me dice ‘amor, qué onda’ y yo luego le respondo ‘a mí no me hables más, nunca se me va a olvidar cómo no me dejabas respirar’”, cuenta Sepúlveda.

Ante eso Thompson le pide olvidar el incidente, según relata la joven. “Me dice ‘mi vida, pero tengo mucho miedo’ y yo digo ‘y el miedo que sentí yo de tus golpes siempre'”.

Ahí viene la insólita respuesta de Thompson según el relato de Camila. “Me dijo ‘no, mi vida, sólo te pido que no volvamos a lo de antes, di que fue una simple pelea, porfa, que no quiero perder mi carrera'”.

Además acusa que Carabineros tuvo un trato especial, donde incluso le pidieron fotos. “Ni siquiera lo sacaron esposado, salió con el carabinero caminando como Pedro por su casa. Obvio si le pidieron hasta fotos, por eso digo que nunca se va a hacer justicia, porque están todos coludidos”.

¿Dónde jugará Jordhy Thompson?

El jugador de Colo Colo es pretendido desde Rusia por el Orenburg FC, elenco en el que puede jugar por seis meses mientras dura la investigación que hay sobre el femicidio frustrado en su contra.

Para eso debe pagar la fianza de 100 millones de pesos que estableció la justicia lo que le permitirá salir del país, lo cual será analizado por su representante Sergio Morales y su abogado.