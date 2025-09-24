Se mueven las piezas en el Estadio Monumental. El técnico argentino Fernando Ortiz ya definió cuál será la formación de Colo Colo para el duelo de este viernes ante Deportes Iquique, pendiente por la jornada 23 en Liga de Primera.

En busca de su primer triunfo como entrenador albo, y acabar con una mala racha siete juegos sin ganar, el “Tano” definió tanto el esquema a utilizar ante el colista del torneo, como los nombres que reemplazarán a algunas de las bajas obligadas que tiene.

ver también ¿De la cantera? Colo Colo define al reemplazante de Sebastián Vegas ante Deportes Iquique

Ortiz mueve piezas en la oncena de Colo Colo

Son tres los cambios forzados que debe realizar el trasandino en su esquema. Dos de ellos por suspensión, como Esteban Pavez por acumulación de tarjetas amarillas y Sebastián Vegas, expulsado en Supercopa. El último es el goleador Javier Correa por lesión muscular.

En este caso, el técnico de Colo Colo pondrá a su compatriota Emiliano Amor en zona de centrales, la vuelta a la titularidad de Arturo Vidal y la inclusión del uruguayo Salomón Rodríguez, respectivamente. Pero no es lo único para Ortiz.

Según reporta Bolavip, hay un par de dudas que maneja el “Tano” en su esquema. La primera es si mantener a Vicente Pizarro o que sea Víctor Felipe Méndez quien acompañe al King. La segunda, ratificar al Sub 21 Leandro Hernández como extremo o poner a Marcos Bolados por la derecha.

Tweet placeholder

Publicidad

Publicidad

¿Cuál será la formación titular ante Iquique?

La oncena que Ortíz utilizará en Colo Colo es con Fernando De Paul en el arco; Mauricio Isla, Jonathan Villagra, Emiliano Amor y Erick Wiemberg en defensa; Arturo Vidal y Vicente Pizarro (Méndez) en la contención; Lucas Cepeda, Claudio Aquino, Leandro Hernández (Bolados); Salomón Rodríguez en ataque.

¿Cuándo se juega el encuentro?

El Cacique recibirá en el Estadio Monumental, con un aforo permitido de 32 mil espectadores, a Deportes Iquique por la jornada 23 en Liga de Primera. El juego será este viernes 26 de septiembre a las 19:00 horas.