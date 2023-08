Cuando parecía que Colo Colo dejaba atrás las polémicas por graves hechos de violencia de género y/o intrafamiliar protagonizadas por Jordhy Thompson, una nueva arista llega a mover las aguas en el camarín albo, esta vez por acusaciones en contra de Darío Lezcano.

La ex esposa del delantero paraguayo, Lilian Fretes, afirma recibir amenazas del futbolista. La mujer explica tener problemas con Lezcano relacionados con la pensión de alimentos y diferencias entre ambas partes por la manutención de sus hijos.

“Él me daba 800 dólares hace seis meses. Entonces yo dije que estaba cansada y cerramos por 3.500 dólares, porque tenemos seis hijos. Son muchos”, dijo Fretes a As.

Amedrentamiento y amenazas telefónicas

Agregó que “él me dijo: si yo te doy el dinero, tú me vas a dar la camioneta. (…) Él tiene muchas amistades y yo tenía miedo de que me mandara a hacer algo. Me enviaba las amenazas por teléfono y me decía que iba a comprar a toda mi familia”.

Lilian Fretes sentencia que “él es un buen jugador y no sé qué le está pasando (en Colo Colo). A lo mejor es porque tenemos este problema, pero él ya venía así”.

Cabe recordar que Lezcano llegó como refuerzo a principios de este 2023 a Colo Colo, pero hasta ahora no ha podido ganarse un lugar en el esquema de Gustavo Quinteros. Incluso quiso partir hace unas semanas y lleva cuatro partidos consecutivos sin ser considerado.

¿Hasta cuándo tiene contrato Darío Lezcano en Colo Colo?

El delantero paraguayo de 33 años, Darío Lezcano, llegó a Colo Colo tras su paso por el Juárez de México. Con los albos tiene contrato hasta el 31 de diciembre de 2024, aunque lo más probable es que parta a fines de 2023.

¿Cuándo juega Colo Colo contra Coquimbo Unido?

Colo Colo visita a Coquimbo este sábado 12 de agosto en el estadio Francisco Sánchez Rumoroso, desde las 15:00 horas, por la vigesimoprimera fecha del Campeonato Nacional 2023.