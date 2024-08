Colo Colo tuvo fin de semana libre, porque debido al frente de mal tiempo que afectó a la zona centro-sur del país la ANFP decidió suspender su partido con Huachipato por el Campeonato Nacional.

El organismo con sede en Quilín decidió el pasado jueves posponer el duelo entre albos y acereros, por las condiciones en las que se encontraba el estadio CAP de Talcahuano.

El Cacique no sólo hace noticias en la cancha, también fuera de ella, porque de cara a su centenario del próximo año tiene un plan ambicioso, donde la idea más potente es remodelar el estadio Monumental, y quien está a cargo del proyecto es Harold Mayne-Nicholls.

Un Monumental de alto costo

El encargado de liderar la remodelación del recinto de Macul conversó con La Tercera, donde dejó entrever el costo de los trabajos será gigante, porque se acercará a los 150 millones de dólares.

“Cuando yo estuve en Colo Colo hasta el 2021, de lo que se hablaba era de 100, quizás 120, más o menos. Pero los precios de la construcción subieron, los materiales subieron, entonces menos de eso es imposible, no hay ni una posibilidad. Y yo creo que va a ser hasta más, quizás un 20% más”, dijo el periodista.

Harold Mayne-Nicholls lider al proyecto del nuevo Monumental.

Sobre la capacidad del recinto no quiso dar más detalles: “eso te lo va a enseñar el estudio. Yo quiero que todo aquel que llegue al estadio vea el partido completo y no tenga que estar poniéndose de pie, porque justo en esa esquina no se ve, que es un tema que hay hoy día. Ese es el primer objetivo”.

Actualmente el estadio Monumental tiene una capacidad de 45 mil espectadores, y Mayne-Nicholls confirme que esa cifra subirá.

“Hacer crecer el estadio va a permitir competir frente a quienes hoy día tienen más recursos (brasileros y argentinos). Y para eso hay que hacer crecer el estadio. Ahora, ¿a cuántos será? 55, 65, no sé. Eso te lo va a dar el modelo negocio, no me quiero adelantar”, precisó.

“No ganamos nada con hacer un estadio de 85 mil personas, y después te llegan 45 mil promedio, que es espectacular, pero el estadio se ve vacío”, remató.

¿Cuándo y a qué hora es el Superclásico entre Universidad de Chile y Colo Colo por el Campeonato Nacional?

La revancha del Superclásico por el Campeonato Nacional entre Universidad de Chile y Colo Colo se va a jugar este sábado 10 de agosto, a partir de las 15:00 horas en el estadio Nacional.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.