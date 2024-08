Mamá de Jordhy Thompson rompe el silencio tras reconciliación con Camila Sepúlveda: “Los hijos no escuchan consejos”

Jordhy Thompson nuevamente está en el centro de la polémica tras retomar su relación con Camila Sepúlveda, quien en el pasado lo acusó de violencia y de hasta intento de asesinato. Pese a estos antecedentes, ambos decidieron darse una nueva oportunidad, esta vez en la lejana Rusia.

Una persona que vive con especial angustia esta situación es la madre del jugador, Norma Dávila. Pese a todos sus intentos, el formado en Colo Colo decidió retomar su relación con Sepúlveda, algo que tiene a su mamá con mucha preocupación.

“Después de que supe, quedé sin palabras. Tengo rabia, pena, pero bueno, así son los hijos cuando ya crecen. No escuchan consejos y se vuelven porfiados”, aseguró Norma en charla con Lun.

Además, la mujer detalló que “hablé con él y ahí me dijo que había vuelto con ella. Le dije que no lo hiciera, porque estaba mal. No sé cómo se reconciliaron”.

“Está mal, porque puede pasar lo mismo que ya pasó. Incluso, puede ser algo peor”, concluyó de manera angustiada la madre de Thompson.

Cabe recordar que Camila Sepúlveda fue víctima de VIF por parte de Jordhy Thompson e incluso lo denunció por intento de asfixia. El jugador fue formalizado por femicidio frustrado y salió en libertad tras pagar una fianza de 50 millones de pesos.

Jordhy Thompson está tratando de encaminar su carrera en el fútbol ruso. | Foto: Archivo.

Jordhy Thompson actualmente milita en el FC Oremburgo de la Liga Premier de Rusia, club que lo sacó de Chile luego de todos sus problemas de violencia de género. En el equipo están conscientes de la relación del jugador con Camila Sepúlveda y hasta se aventuraron con un hipotético matrimonio entre ambos.

“Thompson regresó a Rusia y llegó su novia. Ella está aquí con él, tal vez se casen y los problemas desaparezcan. Ahora vive con él en Oremburgo”, afirmó Dmitry Andreev, director deportivo del el FC Oremburgo.

